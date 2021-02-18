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حوادث

ليس بغرض السرقة.. الغموض يحيط بواقعة العثور على جثة سائق تاكسي في الإسماعيلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:03 م
صدى البلد
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انجي هيبة
قالت مصادر رسمية، إن تحريات إدارة البحث الجنائي، مستمرة حول واقعة العثور على جثة سائق تاكسي بمنطقة الإرسال، مطعونًا داخل سيارته بمحافظة الإسماعيلية.


وقالت المصادر، إنه بتفتيش سيارة المجني عليه، عثر على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، مؤكدة أن المعاينة المبدئية كشفت العثور على جثمان سائق تاكسي مقتولًا داخل سيارته بحي الإرسال بالإسماعيلية، وأن السائق تبين إصابته بـ 6 طعنات من آلة حادة يرجح أنها تمت في منتصف ليلة أمس، الأربعاء.


وكشفت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس، عن هوية سائق التاكسي، والذي عثر على جثته داخل سيارته بمنطقة الإرسال بحي أول.


وأشارت إلى أن سائق التاكسي، لقي مصرعه متأثرا بإصابته بجروح قطعية إثر تلقيه 6 طعنات مختلفة في أنحاء جسده.


وأضافت المصادر، أن الشاب ويدعى "سيد. م"، 27 سنة، وصل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة إثر نزيف كمية كبيرة من الدم وإصابته بـ 6 طعنات مختلفة.


ولفتت إلى أن الأطباء حاولوا إجراء الطوارئ اللازمة له وإنعاش عضلة القلب تمهيدًا لدخوله غرفة العمليات، إلا أنه فارق الحياة.


كان أحد الأهالي عثر على جثة سائق تاكسي، مصابًا بطعنات بمنطقة الإرسال قرب الجامعة القديمة، في الخامسة من صباح اليوم، الخميس، وانتقل ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية لفحص البلاغ. 
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