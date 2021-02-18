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سيارات

تعرف علي عيوب السيارات رباعية الدفع

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:21 م
السيارات رباعية الدفع
السيارات رباعية الدفع
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اشرف عطية
الكثير من محبي السيارات يعشق السيارات الكبيرة ذات انظمة الدفع الرباعية لأنها أقوي بالطبع من سيارات الدفع الثنائي، سيارات الدفع الرباعي حقا سيارات قوية ولكن بها الكثير من العيوب التي تجعلك تفمكر كثيرا قبل اقتناء واحدة وفي هذا السياق نطرح عليكم كل ما يخص الدفع الرباعي وعيوبه وما هو الدفع الرباعي.


ما هو الدفع الرباعي

نظام الدفع الرباعي غالبًا ما يشار إليه بعبارة 4WD أو four-by-four أو 4x4 أو all-wheel drive أو four-wheel drive، فكل هذة مسميات لنفس الشي و هو نظام الدفع الرباعي او الكلي للعجلات ويعني ان يتم توزيع الطاقة على العجلات الأربع بحيث تدور كل عجلة بنفس المعدل الثابت لها، ويتم اعتماد هذا النظام بشكل أكثر شيوعًا في السيارات المصممة للتعامل مع ظروف الطرق الوعرة و السيارات الصحراوية.

لماذا تقوم بشراء سيارات الدفع الرباعي و هي أغلى من الدفع الثنائي خصوصا وانت في غني عن ما يقدمة الدفع الرباعي خصوصا لو استخدامك عادي ولا تذهب للطرق الصحراوية فأنت تدفع ثمن خدمة انت في غني عنها.

عيوب السيارات رباعية الدفع

نظام دفع رباعي في سيارتك يضيف عاملًا معقدًا لسيارتك يحتاج إلى الصيانة وأي ضرر لهذا النظام سيؤدي إلى فاتورة صيانة مكلفة، كما أن سيارات الدفع الرباعي تضع المزيد من الضغط على المكابح بسبب زيادة وزنها، كما ان الإطارات تتلف أسرع من سيارات الدفع الثنائي، وكلها أمور لابد من وضعها في الاعتبار عند الاختيار هي مصاريف مهدرة بدون داعي .


وظيفة الدفع الرباعي هو توليد أقصى قدر ممكن من الاحتكاك لتفادي انزلاق وانفلات العجلات، ما يعني قيام النظام بإرسال القوة إلى العجلات الأربعة، ولكن يعتقد البعض أن الدفع الرباعي يؤدي لتحكم أفضل في السيارة عند كبحها بقوة، وهذا ليس صحيحًا .

عيوب الدفع الرباعي المستمر

رغم عدم استخدامك لنظام الدفع الرباعي أغلب الوقت، إلا أن مجرد وجوده يزيد من وزن السيارة بـ 70 كيلومتر بالمتوسط بسبب المكونات الإضافية والداعمة، ما يعني زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ وبدون داعي.

أنظمة الدفع الرباعي

بسبب قلة استخدام انظمة الدفع الرباعي في السيارات الكبيرة يتلف النظام اغلب الوقت بسبب الاهمال في استخدامة و صيانتة فأن لم تستخدم فتيس الغرز مثلا سيتعطل لأنه فعلا لن تحتاج إليه معظم الوقت إذا كنت تستخدم سيارتك بشكل طبيعي.

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