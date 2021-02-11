اندماج جديد بين تويوتا وسوبارو لإنتاج سيارات دفع رباعي

كشفت بعض التقارير اليابانية أن شركتي سوبارو ، وتويوتا ربما يعملان في الفترة القادمة على إنتاج سيارات دفع رباعي عالية الاداء
ووفقا للتقارير المنشورة فإن السيارة من المفترض ان تسير على خطى Impreza Sport ، والتي تعمد على محرك رباعي الإسطوانات ،ونظام الدع بجميع العجلات غير أنه ليس هو النظاك الموجود في GR Yaris.
وعلى مايبدو أن هذا المشروع سيتم تطويره إلى حد كبير من شركة سوبارو العالمية ، ولكن من جانبها أعلنت تويوتا ، أن السيارة ستكون مثيرة للغاية ، وسترتدي جسم كوبيه انيق ، بالإضافة إلى جود كل البدائل ذات الدفع الرباعي بعد نجاح سيليكا GT ، وإذا تم المشروع بالفعل ستقوم سوبارو بسحب BRZ بينما ستستمر تويوتا في تقديم الجيل الثاني 86 .
وسنجد ان تويوتا بالفعل تمتلك نظام دفع رباعي WRC ، في موديل GR Yaris ، وتضيف سيارة اخرى قد تخطف منها الأضواء ،يذكر أن علنت شركة تويوتا اليابانية عن طرح السيارة تويوتا كراون 2021 فيس ليفت الجديدة كليًا بتحديثات جديدة تشمل شاشة تاتش 12.3 بوصة عريضة لنظام المعلومات الترفيهية.
ووفقا للتقارير المنشورة فإن السيارة من المفترض ان تسير على خطى Impreza Sport ، والتي تعمد على محرك رباعي الإسطوانات ،ونظام الدع بجميع العجلات غير أنه ليس هو النظاك الموجود في GR Yaris.
وعلى مايبدو أن هذا المشروع سيتم تطويره إلى حد كبير من شركة سوبارو العالمية ، ولكن من جانبها أعلنت تويوتا ، أن السيارة ستكون مثيرة للغاية ، وسترتدي جسم كوبيه انيق ، بالإضافة إلى جود كل البدائل ذات الدفع الرباعي بعد نجاح سيليكا GT ، وإذا تم المشروع بالفعل ستقوم سوبارو بسحب BRZ بينما ستستمر تويوتا في تقديم الجيل الثاني 86 .
وسنجد ان تويوتا بالفعل تمتلك نظام دفع رباعي WRC ، في موديل GR Yaris ، وتضيف سيارة اخرى قد تخطف منها الأضواء ،يذكر أن علنت شركة تويوتا اليابانية عن طرح السيارة تويوتا كراون 2021 فيس ليفت الجديدة كليًا بتحديثات جديدة تشمل شاشة تاتش 12.3 بوصة عريضة لنظام المعلومات الترفيهية.