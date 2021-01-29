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سيارات

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الياباني سوبارو XV موديل 2021.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:03 ص
بالأسعار والمواصفات
بالأسعار والمواصفات .. الوحش الياباني سوبارو XV موديل 2021
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صبري طلبه
تمكنت السيارات الرياضية متعددة الاستخدام أن تشكل حالة رواج كبيرة داخل السوق المصري، حيث تفنن كل صانع في استعراض قدراته و إمكانياته الفنية عبر الإصدارات المقدمة، ولعل من أبرزها هي السيارة اليابانية سوبارو XV موديل ،2021 والتي تأتي بعدة تجهيزات باختلاف الفئات المطروحة.

تمتعت سوبارو XV بالعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، حزمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و نظام المساعدة على خوض المنحدرات، و فرامل يد كهربائية.

كما تقدمت أيضًا بعدة تجهيزات شملت، مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، و شاشة ملونة تعمل باللمس، و مقود حركة مزود بالعديد من انظمة التحكم والرفاهية، و فتحة سقف كهربائية.
 
زودت السيارة بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصان، و عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء خماسي السرعات.

و من خلال هذه القدرات الفنية تستطيع  سوبارو XV أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال مدة زمنية قدرها 13.1 ثانية، و تبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر لكل 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سوبارو XV موديل 2021 :
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل FULL OPTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 419.900 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 469.900 جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 499.900 جنيه.
بالأسعار والمواصفات.. الوحش الياباني سوبارو XV موديل 2021.. صور
بالأسعار والمواصفات.. الوحش الياباني سوبارو XV موديل 2021.. صور
بالأسعار والمواصفات.. الوحش الياباني سوبارو XV موديل 2021.. صور
بالأسعار والمواصفات.. الوحش الياباني سوبارو XV موديل 2021.. صور
بالأسعار والمواصفات.. الوحش الياباني سوبارو XV موديل 2021.. صور
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