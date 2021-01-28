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سيارات

أفضل سيارة SUV ياباني .. تعرف على سعر سوبارو XV في سوق المستعمل

الخميس 28/يناير/2021 - 10:01 م
سوبارو 2018
سوبارو 2018
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أماني نوار
تعتبر سيارة سوبارو متعددة الاستخدامات الـ SUV ، من أهم السيارات في السوق المصري ، كما انها من أكثر السيارات التي بنت ثقة كبيرة بينها وبين العميل المصري ، ويتراوح سعر سوبارو XV في سوق المستعمل ما بين 385 إلى 400 ألف جنيه حسب حالة السيارة .

مواصفات سيارة سوبارو موديل 2018

السيارة مزودة بنظام الثبات الديناميكي ، مع نظام فراملة مانعة للانغلاق ، بالإضافة إلى مثبت سرعة ، وتستمد السيارة قوتها بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر ، وقوة 114 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية CTV، ويمكنها التسارع من الثبات حتى 100 كم/س في 13.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 175 كم/س.


السيارة مزودة بنظام الثبات الديناميكي ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ومثبت سرعة ، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل ، مع نظام تنبيه السائق عند تغيير حارة القيادة. 


أما عن وسائل الترفية في سوبارو  فالمقصورة تحتوي على مشغل صوتي ، وشاشة تحكم مقاس 6 بوصة ، وتعمل باللمس للفئة الأولى بـ 8 بوصات للفئتين الاعلى ، ومن الداخل السيارة تمتاز بصالون فخم مكسو بالجلد بالإضافة الى السعة الداخلية لها التي تناسب العائلات .

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