قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للبحوث: نجحنا في تطوير لقاح مصري 100% لكورونا
حرام تخضّوا منة| منشور مثير من ناهد السباعي عن شائعة وفاة زيزي مصطفى
إلغاء ضريبة الجدول على المقاولات وإخضاعها لــ 14% مع استثناء دور العبادة .. تفاصيل
رئيسة لجنة العودة للسودان: نشكر مصر والرئيس السيسي.. لم نشعر أننا غرباء
تشخيص جديد.. البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن ويكشف الأسباب
اتسرق منهم 750 ألف جنيه | الاستماع إلى أقوال نجلي وزير بترول أجنبي في جريمة بالهرم
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
عيب أوي | أول تعليق من منة شلبي بعد شائعة وفاة والدتها زيزي مصطفى
رسميًا.. عبد الله السعيد يمدد رحلته مع الزمالك حتى 2027
3 أيام راحة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 للحكومة والقطاع الخاص
البيت الأبيض: ترامب مصاب بمرض مزمن بأسفل الساقين
مصر ودول عربية وتركيا يدعمون استقرار سوريا ويشيدون باتفاق السويداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حرام تخضّوا منة| منشور مثير من ناهد السباعي عن شائعة وفاة زيزي مصطفى

ناهد السباعي
ناهد السباعي
يمنى عبد الظاهر

علقت الفنانة ناهد السباعي، على شائعة وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وكتبت ناهد، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام": "يا جماعة طنط زيزي والدة منة شلبي بخير وصحتها كويسة، الحمد لله عيب اللي بتعملوه ده، حرام منة ممكن تكون بتصور أو مسافرة وتتخض الخضة دي".

نفي الدكتور أشرف زكي رحيل الفنانة زيزي مصطفي والدة الفنانة منة شلبي وأكد أن ما تم تداوله ما هو إلا شائعة.

وكان أعلن منذ قليل الفنان جمال عبد الناصر خبر وفاة الفنانة زيزي مصطفي ووالدة منة شلبي.

وفى منشور جديد نفي جمال عبد الناصر الخبر، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحأ فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم أ. إنجى يوسف".

زيزي مصطفي تتعرض لوعكة صحية

وفى شهر يونيو الماضي ، كانت تعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.

وقال مصدر مقرب من الفنانة إن حالتها لا تزال غير مستقرة وليس من اليوم فقط بل في الفترة الأخيرة بوجه العموم.

من هى زيزي مصطفي  

اشتهرت الفنانة زيزي مصطفى كراقصة، وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها واحدة بواحدة مع الفنان عادل إمام، واعتزلت الرقص وارتدت الحجاب لسنوات طويلة قبل اختفائها تماما، وكان آخر أعمالها فيلم وش إجرام مع محمد هنيدي.

وكان آخر ظهور للفنانة زيزي مصطفى، عام 2017، خلال استضافتها في برنامج «بالألوان الطبيعية»، على قناة دريم، وقالت أنذاك: "عملت 15 عمرة وحجيت مرتين وذهبت إلى القدس، وخلعت الحجاب بناءً على نصيحة الطبيب بعدما بدأ شعري يتساقط وأحسست بصداع، وبعدها خلعته".

الفنانة ناهد السباعي الدكتور أشرف زكي الفنانة منة شلبي جمال عبد الناصر منة شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026

أحدث SUV يابانية.. ماذا تقدم ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 الجديدة؟

بروتون ساجا 2025

بروتون ساجا 2025 كسر زيرو أوتوماتيك.. بهذا السعر

بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026

سعر بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026 في السعودية

بالصور

هاني شاكر يستقر على البرنامج النهائي لإحتفالية البيت الفني غدا بالبالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد