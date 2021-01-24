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سيارات

سوبارة تكشف عن شراء حصة لها في تويوتا

الأحد 24/يناير/2021 - 11:00 م
سوبارو
سوبارو
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أماني ننوار

تعتبر سوبارو وتويوتا من أكثر الشركات التي لهما تاريخ كبير من التعاون ، حيث كشف العلامتين عن تطوير منصة أخرى للسيارات الكهربائية .


وأعلنت سوبارو عن زيادة التعاون مع تويوتا بشراء حصة أسهم ، بقيمة 70 لميار ين أي مايعادل 2.5 مليار ريال ، من تويوتا ، وذلك بنسبة 0.3 % لتطوير تقنيات السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية بين العلامتين .

ومن المفترض أن الاستحواذ على اسهم تويوتا لن يترتأثير أبدأ على اداء سوبارو المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس المقبل

ومن المعروف أن تويوتا قد تطلق سيارة SUV  كهربائية متوسطة الحجم ، ولكنها تستند إلى منصة e-TNGA ،  وذلك بالتعاون مع سوبارو العام الماضي ،حيث كشفت سوبارو عن تطوير كروس أوفر كهربائية بالكامل ، وسيتم إطلاقها قريبا في الاسواق الاوروبية.

ومن المفترض أن نرى سيارات كهربائية فاخرة ، خاصة مع خبرة تويوتا في صناعة السيارات ، وسمعة سوبارو لأنظنة الدفع الرباعي ،وربما تكون من اكثر السيارات الكروس أوفر الكهربائية قدرة على الطرق الوعرة في الأسواق العالمية.

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