بدون ترخيص.. القبض على صاحب مطبعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (مالك المطبعة)، وبحوزته (28 ألف مطبوع تجارى متنوع) ، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.