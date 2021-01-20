شانجن الصينية تتحدى أودي وفولكس فاجن بسيارة دفع رباعي .. فيديو

تخطط شركة شانجن الصينية لإطلاق النموذج الجديد من سيارات CS35 Plus ، التي تم تطوريها لتكون سيارة منافسة لأودي ، وفولكس فاجن متوسطة الحجم .



وهناك اختلاف في السيارة موديل هذا العام عن العام السابق ، حيث أصبح الشبك الامامي فيها أكبر وأبرز ، مع تغير تصميم المصابيح الامامية قليلا ، وحصلت على خطوط إضاءة مميزة تعمل بتقنيات LED



السيارة تزينت بخطوط مميزة باللون الاحمر ، ودخل هذا اللون في تصميم قمرة السيارة أيضا ومقاعدها ، ليمنحها طابع رياضي لكل من يقود السيارة .



اما واجهة القيادة فقد حصلت على شاشتين كبيرتين ، واحدة منهم قبالة السائق ، تعمل كلوحة عدادت رقمية ، واخرى في منتصف السيارة لمراقبة محيط السيارة عن طريق الكاميرات ، والتحكم في أنظمة السيارة .



السيارة تستمد قوتها بنوعين من المحركات ، الاول بسعة 1.6 ليتر وعزم 117 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 160 حصانا ، بالإضافة إلى حصولها على علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات وعلب ميكانيكية بـ 5 سرعات.





تم إضافة وسائل الامان للسيارة عن طريق الوسائد الهوائية ، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية ، وخلفية ، مع حساسات للضوء ، والمطر وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد.





