شانجان الصينية تعلن عن موديل يوني كيه الجديد.. صور

كما صممت سيارات شانجان في الصين خصيصا لكي تنافس السيارات الأوروبية العالمية مثل مازدا وكارايسلر وتتميز عنهم بخاصية "اتبعني إلى المنزل" للتتبع بذلك خرائط ومعرفة معالم الطريق كما تتميز سيارات شانجان بالعديد من مميزات وأيضا العيوب.

















































كشفت العلامة الصينية شانجان عن أول صور رسمية لسيارة "يوني كيه SUV" ، وهي ثاني سيارة في مجال يوني بعد موديل يوني تي بحجم أكبر بكثير .كما تأتي السيارة بمصابيح امامية وضباب LED ، وجنوط 21 إنش، ويعتقد البعض أن التصميم الخارجي يحمل بعض التشابهات مع بورش كايين كوبيه ، خاصة من الجوانب والخلفية .ومن المفترض ان تستمد شانجان يوني كيه الجديدة طاقتها من محرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 232 حصان ، وعزم دورا 360 نيوتن وناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعاتيذكر أن هناك الكثير من عيوب سيارة شانجان 2020 على الرغم أن السيارة تتميز بقدرتها ومرونتها العالية أثناء المناورات والعديد من مميزات السلامة والأمان مثل نظام متزرة للإنذار الذي يمنع السرقة وكاميرا الرؤية الخلفية.