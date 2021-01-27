BMW تطرح M5 CS 2022 سيدان بمحرك جبار دفع رباعي لفترة محدودة .. صور



طرحت شركة بي ام دبليو BMW رسميًا السيارة bmw m5 cs 2021 بمحرك V8 دبل تيربو سعة 4400 سي سي بقوة 636 حصان و750 نيوتن متر من عزم الدوران، والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات، و تعمل بنظام الدفع الرباعي .





بي ام دبليو bmw m5 cs 2021 مبنيه علي منصة M5 كومبتيشن، و تتميز بحوامل محرك أكثر صلابة، مع نوابض أكثر صلابة، وارتفاع أقل للركوب من M5 القياسية، ولم يتوقف المهندسون عند ذلك الحد، بل أجروا المزيد من الترقيات على النوابض ونظام التحكم الديناميكي للاستفادة من وزن M5 CS المخفض، وإطارات بيريللي زيرو كورسا التي تتوفر بها لتجعل سرعتها اكثر من M5 .





السيارة بي ام دبليو bmw m5 cs 2021 معززة بالعديد من ألياف الكربون، حتي غطاء المحرك و الشقف و المرايات , لتحصل علي وزن اخف و تسارع اكبر , و أزالت BMW بعض العوازل الصوتية لتوفير الوزن، وبفضل هذه التغييرات ، فأن وزن bmw m5 cs 2021 اخف من M5 كومبتيشن بحوالي 100 كيلو جرام .





تتسارع السيارة بي ام دبليو bmw m5 cs 2021 من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى حتي 306 كيلو متر في الساعة و بها شاشتين قياس 12.3 بوصة، مع نظام أوتوماتيكي للتحكم بالمناخ رباعي المناطق , و اضاءة محيطة، وشاحن اللاسلكي، ونظام صوتي فاخر هارمان كاردون .





تتميز بي ام دبليو bmw m5 cs 2021 بشبك أمامي من البرونز الذهبي، وجنوط قياس 20 انش ، مع نظام فرامل من السيراميك الكربوني والتي تتميز بأقراص حمراء أو ذهبية، مع مصابيح أمامية ليد .

قررت BMW بيع m5 cs 2021 لمدة عام واحد فقط، وستبدأ أسعارها في الولايات المتحدة الامريكية من 142,000 دولار اي حوالي 2 مليون و 230.000 جنيه مصري وفي ألمانيا سيبدأ سعرها من 180,400 يورو اي حوالي 3 مليون و 427.000 جنيه مصري و سيبدأ بيعها منتصف هذا العام 2021 .