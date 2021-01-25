بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

بي إم دبليو BMW طرح الطرازات والموديلات الجديدة أولا بأول، وظهرت مؤخرا صور العملاق الألماني الجديد بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 BMW 7 SERIES اثناء اختبارها والتي جاءت لتكشف عن بعض المزايا المثيرة للاهتمام في الجيل الاحدث من بي ام دبليو BMW . ينتظر عشاق عملاق صناعة السيارات الالمانية





ولم تكشف بي ام دبليو BMW الكثير من المعلومات عن التصميم الداخلي أو المحركات، لكن هناك المزيد من الطرزات الكهربائية و الهايبرد ستنضم إلى الفئة السابعة القياسية، ومن المحتمل ان تأتي بمحرك V8 دبل تيربو سعة 4400 سي سي .





بي ام دبليو BMW أصبح لديها طرق خاصة في إخفاء جسد سياراتها أثناء اختبارها، وتُظهر الصور أنها لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية من عملية التطوير، ويظهر ذلك من نظام العادم الخلفي ، والمصابيح الخلفية و من المتوقع ايضا ان تقوم بي ام دبليو BMW بطرح السيارة بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 BMW 7 SERIES في عام 2022 علي اكثر تقدير.



