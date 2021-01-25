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سيارات

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:15 م
بي ام دبليو الفئة
بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 BMW 7 SERIES
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اشرف عطية
ينتظر عشاق عملاق صناعة السيارات الالمانية بي إم دبليو BMW طرح الطرازات والموديلات الجديدة أولا بأول، وظهرت مؤخرا صور العملاق الألماني الجديد بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 BMW 7 SERIES اثناء اختبارها والتي جاءت لتكشف عن بعض المزايا المثيرة للاهتمام في الجيل الاحدث من بي ام دبليو BMW .

ولم تكشف  بي ام دبليو BMW الكثير من المعلومات عن التصميم الداخلي أو المحركات، لكن هناك المزيد من الطرزات الكهربائية و الهايبرد  ستنضم إلى الفئة السابعة القياسية، ومن المحتمل ان تأتي بمحرك V8 دبل تيربو سعة 4400 سي سي .

بي ام دبليو BMW أصبح لديها طرق خاصة في إخفاء جسد سياراتها أثناء اختبارها، وتُظهر الصور أنها لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية من عملية التطوير، ويظهر ذلك من نظام العادم الخلفي ، والمصابيح الخلفية و من المتوقع ايضا ان تقوم  بي ام دبليو BMW بطرح السيارة بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 BMW 7 SERIES في عام 2022 علي اكثر تقدير.

تتميز بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 BMW 7 SERIES بتصميم أمامي مستوحى من X7 الكبيرة، لكن هذه لا تزال نماذج أولية مموهة بشكل جيد، لذا لا يُمكننا تأكيد أو نفي أي شيء بشكل قاطع بعد و سنوافيكم بالمواصفات و التفاصيل الرسمية فور صدورها من بي ام دبليو BMW .

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور
بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور
بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور
بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور
بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور
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