السر الحقيقي خلف شعار بي ام دبليو BMW

مر على تأسيسها أكثر من 100 عام .

قدمت لنا شركة بي ام دبليو BMW أفضل السيارات على مر تاريخها الذي بدأ مع تأسيس شركة Rapp Motorenwerke لصناعة محركات الطائرات في 1913 .





وجدت شركة بي ام دبليو BMW طلب كبير على محركاتها للاستخدامات العسكرية مما جعلها تتوسع و تمتلك القدرة على صناعة محركات سيارات وسفن ودراجات نارية .









بي ام دبليو BMW هو اختصار لكلمة بايرشه موتورين فيركه “Bayerische Motoren Werke” أو الشركة البافارية لصناعة المحركات إلى عام 1917، حيث تأسست من بقايا شركة Rapp Motorenwerke لصناعة محركات الطائرات .









حصلت بي ام دبليو BMW على أول شعار لها في 1917 و هو مستوحى من شعار شركة Rapp مع حصول الدائرة الخارجية للشعار على اثنين من الخطوط الذهبية بجانب تواجد حروف BMW بالأعلى .





القوانين الألمانية كانت تمنع استخدام شعارات المدن في العلامات التجارية مما اضطر بي ام دبليو BMW لعكس ترتيب الألوان وظهرت أسطورة تمثيل شعار بي ام دبليو لمروحية طائرة بعد ظهور عدة إعلانات لطائرات بي ام دبليو .





شعار بي ام دبليو BMW المكون من أربع أجزاء داخل الدائرة بالألوان الأزرق والأبيض هي في الواقع تمثل ولاية بافاريا الألمانية بشكل معاكس لعقارب الساعة .