مروحة المبرد.. BMW تسحب أكثر من 21 ألف سيارة في روسيا

نشرت وكالة الانباء الروسية تاس مؤخرا تقريرا يوضح ان شركة BMW Rusland Trading وكيل BMW في روسيا، أنها اعلنت عن سحب 21693 سيارة تم بيعها في روسيا خلال الفترة بين نوفمبر 2004 وديسمبر 2012.





وقالة وكالة تاس ان شركة BMW Rusland Trading اوضحت الطرازات التى سيتم استدعائها ستشمل فئة BMW 3 Series Sedan E90 وTouring E91 و Coupe E92 و Cabrio F93 .





واوضحت شركة BMW Rusland Trading ان سبب سحب هذه السيارات يعود إلى التدهور المحتمل مع مرور الزمن للحالة الفنية لأسلاك قابس كهرباء مروحة مبرّد المحرك، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي في حالات نادرة إلى ارتفاع حرارة المحرك وتلفه.





وفي بعض الحالات النادرة جدا، يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حريق في السيارة حتى لو كان المحرك متوقفا عن العمل ، وأكدت الشركة أنه سيتم فحص كل السيارات المسحوبة لتلافي هذه الأعطال وإزالتها وتنفيذ كل ذلك على نفقتها وبالمجان للعميل .





وكانت قد كشفت شركة ابل apple عملاق صناعة التكنولوجيا و الهواتف المحموله عن نظام iOS 14 والذي يتضمن خاصية مفتاح ديجيتال جديد يمكن مالك السيارة الـ BMW من فتح السيارة و تشغيلها عن طريق الهاتف المحمول .





و ستنطلق هذه الميزة لاحقًا هذا العام لموديلات بي ام دبليو bmw كبداية مع استخدام تقنية خاصة للسماح للمستخدمين بالدخول للسيارة و تشغيلها بلمس شاشة الهاتف فقط مع وضع هاتف ايفون i phone في مكانه المخصص داخل السيارة لتشغيل المحرك تلقائيًا بعد الدخول .



