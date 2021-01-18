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سيارات

معجزة ميكانيكية.. إصلاح BMW يدويا بعد إهمالها 50 عاما فى الأدغال.. شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:00 م
بى ام دبليو
بى ام دبليو
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كريم عاطف

انتشرت فى الفترة الاخيرة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تنشر فيديوهات مختلفة مثل فيس بوك ويوتيوب وانستجرام ، لعدد من مواطنى شرق اسيا ، الذين يبهرون الجميع يوما بعد يوم بطرق البناء البسيطة والرائعة وفى نفس الوقت فخمة

ومن الواضح انهم لايقومون بنشر عملية البناء الفخمة فقط حتى يبهروا متابعيهم ، ولكن ينشرو ايضا معجزات ميكانيكيا مثل ترميم الموتوسيكلات القديمة التى اصبحت خردة .

ونشرت صفحة Primitive Building ، عدد من مقاطع الفيديو كحلقات متتالية لاصلاح وترميم سيارة  طراز بي ام دبليو M3 الجيل الاول موديل 1970 ، بعد ان تحولت لخردة بسبب تركها فى الادغال لمدة تقارب 50 عام.

وظهر خلال حلقات الفيديوهات المتتالية التى وصلت الى 11 مقطع ولم نصل الى النهاية حتى الان ، بطل الفيديو وهو يقوم بفك جميع اجزاء السيارة BMW واخضاعها للاصلاح ومن لم يصلح للاصلاح يتم استبداله وكل هذه العملية تتم بشكل يدوى دون استخدام اى الات ومعدات حديثة . 

يذكر ان تاريخ السيارة M3  بدا في عام 1970 ثم عام 1987 بتقديم بي ام دبليو الجيل الأول منها تحت مسمى E30 وذلك للمنافسة في سباقات DTM و فعلًا حققت E30 اللقب في نسختي عام 1987 و 1989. وأصدرت بي ام دبليو سيارتها لمنافسة مرسيدس E190 وسيارات أودي كواترو في ذلك الوقت. 

اما محركها فكان مشتق من الأسطورية M1 وهو محرك تنفس طبيعي 4 سلندر بسعة 2.3 لتر يولد قوة 195 حصان. وانتجت بي ام دبليو 5,000 نسخة من E30 كي تلبي شروط الاشتراك في سباق WTCC. وفعلًا بمجرد اشتراكها في سباق WTCC حققت E30 الفوز وألحقته بتتويجها بسباقات عديدة تشمل BTCC, Nurburgring, 24 Hours of Spa, Italia Superturismo Championship.  .

و بعد تحقيقها العديد من الانتصارات المبهرة ارتفع انتاج بي ام دبليو لـ E30 ليصل إلى 18 ألف نسخة! ظهرت لاحقًا في عام 1988 فئة بسقف قماشي قابل للكشف وتوفرت بعدها أيضًا فئات Sport و EVO2 بمحرك جديد 4 سلندر بسعة 2.5 لتر يولد 235 حصان مرتبط بناقل حركة عادي من خمس سرعات .

معجزة ميكانيكية.. إصلاح BMW يدويا بعد إهمالها 50 عاما فى الأدغال.. شاهد
معجزة ميكانيكية.. إصلاح BMW يدويا بعد إهمالها 50 عاما فى الأدغال.. شاهد
معجزة ميكانيكية.. إصلاح BMW يدويا بعد إهمالها 50 عاما فى الأدغال.. شاهد
معجزة ميكانيكية.. إصلاح BMW يدويا بعد إهمالها 50 عاما فى الأدغال.. شاهد
معجزة ميكانيكية.. إصلاح BMW يدويا بعد إهمالها 50 عاما فى الأدغال.. شاهد
معجزة ميكانيكية.. إصلاح BMW يدويا بعد إهمالها 50 عاما فى الأدغال.. شاهد
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