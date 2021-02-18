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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه كلمة في افتتاح منتدى أسوان للسلام.. أول مارس المقبل

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:35 م
صدى البلد
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أ ش أ
يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين ، الذي تنطلق فعالياته افتراضيا في الأول من مارس المقبل ،تحت عنوان "تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في أفريقيا:التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل افضل".

اعلن ذلك السفير أحمد نهاد عبد اللطيف المدير العام لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ،المدير التنفيذى لمنتدى أسوان للسلام خلال لقاء عقده اليوم الخميس والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية مع عدد من الصحفيين. 

وقال عبد اللطيف، إن الجلسة الافتتاحية ستبدا بكلمة يلقيها وزير الخارجية سامح شكرى، يليها جلسة رفيعة المستوى بعنوان "التعافي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا (كوفيد١٩): تعزيز السلام والتنمية المستدامين في افريقيا" .. كما يوجه خلالها القادة الأفارقة رسائل للمنتدى.

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