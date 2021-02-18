التعليم العالي: لدينا استراتيجية وخطط طموحة للتحول الرقمي يتم تنفيذها في وقت قياسي خلال 2021

قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، إن وزارة التعليم العالي تعمل على 3 محاور وهم المؤسسات التعليمية والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى ان للوزارة استراتيجية وخطط طموحة يتم تنفيذها في وقت قياسي لتحقيق انجازات خلال 2021 من ناحية البنية التحتية والتطوير في النظم وبناء القدرات.

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وأضاف "فاروق " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن نحن الوزارة تحتاج الدعم من القطاع الخاص فعند عمل شراكات من شركات دولية لابد من أن يكون لديها خطة انتشار وتواصل وتواجد فعلي داخل الاماكن التنفيذية وخاصة وأن الوزير خلال اللقاءات للمتابعة يتسأل حول وصول الخدمة للمستهدفين وشعورهم بها أم لا، مؤكدا أن ذلك هو مؤشر النجاح وليس فقط توقيع البروتكولات ولكن التواصل هو وسيلة وضمن آليات التنفيذ داخل الجامعات .

وأشار إلى أن النجاح لا يقوم على فرد واحد إنما الدولة تحتاج إلى الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لانها عندما تتكامل تصبح المجهودات ايضا متكاملة.





جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، بالمؤتمر السنوي الثاني للبرنامج التدريبي الرائد "بنك القدرات iTB / ICT Talents Bank ، الذي أقيم بالتعاون مع الحكومة والجامعات، وشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج بنك القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT Talent Bank.

ونيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشادت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، بالجهد المبذول من شركة هواوي في بناء قدرات الشباب.

وأكدت أن بناء مصر الرقمية لا يتم إلا ببناء الإنسان المصري رقميا، من خلال العديد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية ومبادرات دعم الشمول الرقمي للمواطنين من مختلف الفئات.

وأشارت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي إلى أن فكرة بنك المواهب الرقمية مميزة، تعكس أهمية تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية مصر الرقمية خاصة فيما يتعلق ببناء ورعاية المواهب الرقمية والإبداع التكنولوجيا، وهو ما يصب في دعم الاقتصاد القومي ويعزز من فرص التوظف والتكيف مع متطلبات وظائف المستقبل.





وتماشيًا مع جهود الدولة بصفة عامة و الوزارات المختصة و بصفة خاصة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. شهدت الوزارة فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج التدريبي الرائد "بنك القدرات"، بعرض مشروع ITB بحضور ممثلًا عن معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى - د. هشام فاروق مساعد الوزير التحول الرقمي.

كما شهدت الفعاليات عرض لما تم تحقيقه من نتائج فاقت الخطة الموضوعة بالتواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة وحصول المتدربين على الشهادات الرسمية المعتمدة فى التخصصات التكنولوجية، "هذا الجهد المشكور من البرنامج من شآنه لعب دور محوري في تطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية وسد الفجوة الرقمية و هو ما تسعى إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.