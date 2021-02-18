نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة مالك مصنع بالجيزة.





يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.





حيث تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 2 بندقية آلية ، عدد 3 خزينة ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) بحوزة (مالك مصنع طوب – مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية ) وذلك حال تواجده بالمصنع ملكه الكائن بذات القرية سكنه.





وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .