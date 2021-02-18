رسميا.. طرح مرسيدس سي كلاس الجديدة ونيسان قشقاي بعد أيام | صور



ينظر الكثير من محبي سيارات مرسيدس نيسان حدثين في غاية الأهمية هذا الشهر الجاري فبراير 2021، سيتم طرح مرسيدس سي كلاس All New Mercedes-Benz C class يوم 23 فبراير، وطرح نيسان قشقاي الجيل الجديد All New Nissan Qashqai يوم 28 فبراير الجاري.









نيسان قشقاي الجيل الجديد 2022 Nissan Qashqai هي واحدة من أهم موديلات نيسان في أوروبا، حيث تعدت مبيعاتها هناك 3 ملايين نسخة.









وقد أزاحت العلامة اليابانية الستار عن الجيل الثالث الجديد كليًا لقشقاي بتحديثات جذرية خارجية وداخلية.











وتحظى نيسان قشقاي الجيل الجديد 2022 Nissan Qashqai بمواد أعلى جودة في المقصورة ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة لمسية 9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وأنظمة ProPilot الأحدث لمساعدة السائق.







على الجانب الآخر، أكدت مرسيدس وجود MBUX في مرسيدس سي كلاس 2022 Mercedes-Benz C class، الترفيهي المعروف بين إس كلاس 2021 وسي كلاس القادمة، وستحصل السيارة على أحدث تنقية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.









تتمتع مرسيدس سي كلاس 2022 Mercedes-Benz C class من الداخل بشاشات إس كلاس 2021، بمقاس 12.8 بوصه لنظام المعلومات الترفيهية، ولوحة عدادات رقمية بالكامل 12.3 بوصة وتصل إلى السرعة القصوى 252 كيلو مترا في الساعة.