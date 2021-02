رسميا.. طرح مرسيدس سي كلاس الجديدة ونيسان قشقاي بعد أيام | صور

ينظر الكثير من محبي سيارات مرسيدس نيسان حدثين في غاية الأهمية هذا الشهر الجاري فبراير 2021، سيتم طرح مرسيدس سي كلاس All New Mercedes-Benz C class يوم 23 فبراير، وطرح نيسان قشقاي الجيل الجديد All New Nissan Qashqai يوم 28 فبراير الجاري.