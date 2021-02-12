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سيارات

استمتع بجولة داخل سيارة مرسيدس سي كلاس 2022 .. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:06 ص
مرسيدس سي كلاس 2022
مرسيدس سي كلاس 2022
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أماني نوار
كشفت شركة مرسيدس عن سيارتها المموهة سي كلاس 2022 الجيل الجديدة عن طريق فيديو تم نشره على موقعها ، وعلى الرغم اننا رأينا السيارة من الخارج أكثر من مرة إلا في الفيديو المنشور ظهر تفاصيل السيارة بشكل اوضح .

وسنرى ان السيارة تتمتع من الداخل بشاشات إس كلاس 2021 ، بمقاس 12.8 بوصه لنظام المعلومات الترفيهية ، ولوحة عدادات رقمية بالكامل 12.3 بوصة ، ولكن بدون ميزة الأبعاد الثلاثية المتوفرة في شاشة إس كلاس

وعلى الجانب الأخر أكدت مرسيدس على وجود MBUX ، الترفيهي المعروف بين إس كلاس 2021 وسي كلاس القادمة ، وستحصل السيارة على احدث تنقية عرض المعلومات على الزجاج الامامي .

أما سرعة السيارة فتصل إلى السرعة القصوى 252 كلم /س ، مؤكدا ان الجيل الجديد من مرسيدس سيحتوي على خيار التوجيه الخلفي .

ولم تكشف مرسيدس حتى الآن على أي مميزات أخرى داخل السيارة واكتفت بعرض السيارة من الداخل عن طريق الفيديو بهذه الطريقة المشوقة ، ونحن في انتظار أن يتم الكشف رسميا عن السيارة خلال الفترة القادمة .


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