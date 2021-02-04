دايملر تعلن تغيير اسمها إلى مرسيدس بنز

قررت مجموعة دايملر daimler تغيير اسمها إلى مرسيدس بنز mercedes benz، وذلك نتيجة لتحول كبير في استراتيجية الشركة، حيث وافق مجلس إدارة دايملر daimler على تقييم خطط قائمة منفصلة لشاحنات دايملرdaimler ، في خطوة للتركيز على مستقبل خال من الانبعاثات.
هذه الخطوة تتبع المزيد من التطوير للتقنيات الصديقة من للبيئة لسيارات mercedes benz، بالإضافة إلى السيارات بالطبع، من خلال تطوير الشاحنات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وأخرى بخلايا وقود هيدروجينية، وحتى تقنيات القيادة الذاتية.
وصرحت رئيسة مجلس إدارة دايملر daimler ومرسيدس بنز mercedes benz , أولا كالينيس، “سيارات وشاحنات مرسيدس، وشاحنات وحافلات دايملر هي شركات مختلفة مع مجموعات عملاء محددة ومسارات تكنولوجية واحتياجات رأسمالية، وتعمل كلتا الشركتين في صناعة تواجه تغييرات تكنولوجية وهيكلية كبيرة”.
وسيتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن خلال اجتماع مساهمي دايملر daimler المرجح عقده في الربع الثالث من عام 2021، وحتى ذلك الحين، ستستمر مجموعة السيارات الألمانية دايملر daimler ومرسيدس بنز mercedes benz في تنفيذ خطتها بسهوله .
و تعتبر هذه خطوة منطقية إلى حد كبير من دايملر daimler ومرسيدس بنز mercedes benz ، لأن كل شركة على حدة تعرف أفضل طريقة لخدمة عملائها، فمثلًا، شاحنات دايملر هي أكبر منتج شاحنات وحافلات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ومناطق أخرى حول العالم.
هذه الخطوة تتبع المزيد من التطوير للتقنيات الصديقة من للبيئة لسيارات mercedes benz، بالإضافة إلى السيارات بالطبع، من خلال تطوير الشاحنات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وأخرى بخلايا وقود هيدروجينية، وحتى تقنيات القيادة الذاتية.
وصرحت رئيسة مجلس إدارة دايملر daimler ومرسيدس بنز mercedes benz , أولا كالينيس، “سيارات وشاحنات مرسيدس، وشاحنات وحافلات دايملر هي شركات مختلفة مع مجموعات عملاء محددة ومسارات تكنولوجية واحتياجات رأسمالية، وتعمل كلتا الشركتين في صناعة تواجه تغييرات تكنولوجية وهيكلية كبيرة”.
وسيتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن خلال اجتماع مساهمي دايملر daimler المرجح عقده في الربع الثالث من عام 2021، وحتى ذلك الحين، ستستمر مجموعة السيارات الألمانية دايملر daimler ومرسيدس بنز mercedes benz في تنفيذ خطتها بسهوله .
و تعتبر هذه خطوة منطقية إلى حد كبير من دايملر daimler ومرسيدس بنز mercedes benz ، لأن كل شركة على حدة تعرف أفضل طريقة لخدمة عملائها، فمثلًا، شاحنات دايملر هي أكبر منتج شاحنات وحافلات في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ومناطق أخرى حول العالم.