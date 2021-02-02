مرسيدس تطرح أسرع سيارة هايبرفي العالم MERCEDES AMG GT 73E .. صور د كوبيه



يستعد جناح AMG التابع لشركة مرسيدس mercedes عملاق صناعة السيارات الألمانية، للكشف عن أقوى نسخة لموديل GT كوبيه بأربعة أبواب هايبرد تعمل بالبنزين و الكهرباء ، ويمكن شحنها ايضا بالكهرباء بشكل مباشر بجانب شحنها اثناء السير .





ستأتي سيارة مرسيدس mercedes amg gt 73e الجديدة بمحرك هايبرد بقوة تتخطي 800 حصان , و هو رقم كبير للغاية , وكشفت صور مرسيدس mercedes amg gt 73e , بوضوح عن منفذ شحن في الوراء أسفل المصباح الخلفي يمكن شحن السيارة منه بشكل مباشر و الاعتماد عليها كسيارة كهربائية فقط .





تعتبر السيارة mercedes amg gt 73e هايبرد القادمة منافسة قوي و مباشر لبورش باناميرا تيربو هايبرد porsche panamera se hybrid بقوة 690 حصان و هو رقم اقل من الرقم الذي تنتجة المرسيدس .





و من المتوقع ايضا أن تكون mercedes amg gt 73e من أسرع سيارات الكوبيه بأربعة أبواب في العالم، بفضل تسارعها الجبار فهي تصل من الصفر و حتي سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال ثانيتين فقط .







وظهرت السيارة mercedes amg gt 73e في صور تجسسية أخيرة مع اقتراب طرحها رسميا ، وستجمع بين محرك V8 سعة 4000 سي سي دبل تيربو بقوة 612 حصان مع محرك كهربائي بقوة 204 حصان بقوة إجمالية 816 حصانو سيدعم مداها الكهربائي ان تسير حتي 50 كيلو متر بدون بنزين .