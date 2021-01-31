تصل لـ 1.6 مليون.. مواصفات وأسعار مرسيدس S-CLASS في مصر..صور

السيارة تمتلك السيارة من الجوانب زوائد حده متميزة، بالإضافة إلى إطارات خاصة بالسيارة مريحة وعريضة تصل إلى 20 بوصه وتحمل السيارة ،وزجاج السيارة محاط بإطار معدني من الكروم اللامع الغير قابل للصدأ، أما غطاء التابلوه مكسو بالجلد بالإضافة إلى عجلة قيادة تتمتع بجيع خصائص التكنولوجيا ، و تحتوي ايضا السيارة على شاشة لعرض البيانات والاتجاهات أمام السائق ومساعدته في الطريق .





أسعار مرسيدس s class







E200 Avant-garde 1.360.000 E300 Exclusive 1.620.000 E200 Coupe 1.450.000

كشفت شركة بنز الالمانية عن نسختها الجديدة لعام 2021 من طراز مرسيدس S-CLASS، والتي تتمتع بقدرات فائقة معتادة علاوة على المزيد من الرفاهية ،وتعتبر هذه النسخة من مرسيدس هي من الجيل الجديد من مرسيدس ، وتصدره بكماليات ورفاهية ، وإمكانيات حديثة.وتتوفر هذه السيارة بـ 4 فئات في الأسواق ، وتتمتع السيارة بمحرك توربيني بسعة 3 لترات ، وينتج قوة 429 حصان ، والثاني من فئة V8 بسعة 4 لتر ، وينتج قوة 496 حصانويتوفر موديل 2021 بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 12.5 بوصة من طراز OLED ، كما تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع توفير خاصية شحن لاسلكي للهواتفي الذكية ، بالإضافة إلى نظام أقوى من النظام الصوتي من ماركة Burmester 4D.اما من ناحية الامان فتمتاز السيارة بنظام تنبيه المسبق حالات الاصطدام ، يدعمه نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، مع نظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام لضبط السرعة.