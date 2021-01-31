مرسيدس تكشف عن طرازات أصغر حجما من موديل A-Class

تعمل عملاق السيارات الألمانية مرسيدس حاليا على تطوير طراز جديد أصغر من A-Class،ووفقا لما أكدت التقارير كشفت مرسيدس عن طرازاتها القادمة هذا العام ،لعامي 2022 ، 2023 .





واكدت التقارير أن الطرازات التي سيتم الكشف عنها هي أصغر حجما عن الطرازات المعروفة لمرسيدس ، بالإضافة إلى كروس أوفر أخرى صغيرة من فئة GLA.



الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع عنها عن طراازات صغيرة من مرسيدس ، حيث كشف في أغسطس الماضي مهندسة تطوير السيارات المدمجة في مرسيدي إن الشركة ستكشف عن أصغر الموديلات بفضل منصة الشركة



وعلى الجانب الأخر فقد كشفت أيضا مرسيدس أن الطراز الأصغر من A-Class سيتم تدشينه في 2022 ،ويتميز هذا الطراز بثلاثة أبواب كما يشير إلى أن الكروس أوفر الصغيرة من مرسيدس تصل في عام 2023 .







يذكر أن مرسيدس قامت باستدعاء ما يصل إلى 1.400 نسخة من السيارة التي تم تسليمها ،وأبلغت الشركة أصحاب السيارات بالحضور ، حيث توجد المشكلة التي تواجهها السيارات المستدعاة في وجود غياب قضبان ربط داخلية مخصصة للسيارة ، وهذا يعني أن السيارة قد تواجه مشاكل توجيه خطيرة في حالة الاستخدام بطريقة مكثفة.



