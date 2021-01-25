تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

شركة مرسيدس بنز عن احد طرازات مرسيدس C Class الحالية ، وهىC 180 موديل 2021 في سوق السيارات المصري . أعلنت





وتأتى ابعاد السيارة C 180 موديل 2021 ، بطول كلي 4.68 متر و عرض كلي 1.81 متر و ارتفاع كلي1.44 متر و طول قاعدة العجلات 2.84 و سعة خزان الوقود 66 لتر و سعة صندوق الأمتعة 455 لتر ، اما عن وزن السيارة فيأتي 1475 – 1555 كجم .





وتستمد السيارة C 180 موديل 2021 قوتها من محرك بسعة 1.5 لتر و قدرة حصانيه 156 حصان و عزم الدوران 230 نيوتن. متر ، و تسارع السيارة من 0 الى 100 في 8.6 ثانية ، اما عن السرعة القصوى فتأتى 223 كم و استهلاك الوقود 6.5 لتر لكل 100 كم .





اما عن تجهيزات السيارةC 180 موديل 2021 قياسية ، فتأتى بالحقن المباشر للوقود و الشحن التوربيني و ناقل حركة أوتوماتيكي تسع سرعات و عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف و مكابح ركن كهربائية و خاصية البلوتوث للتحدث الحر و مساعد تنبيه السائق و مساعد منع التصادمات و مقاعد خلفية قابلة للطي و نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX و عجلات رياضية من المعدن و تشغيل وإيقاف المحرك بشكل اقتصادي و مكيف هواء أوتوماتيك.





بالإضافة الى جلد أرتيكو بيج حريري بيج أو أسود و مقود رياضي متعدد الوظائف و عجلة قيادة من الجلد الطبيعي و مسند أذرع خلفي و مرايات خارجية قابلة للطي كهربائيًا و مرايات داخلية وخارجية بخاصية مضادة للإبهار و خاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح و إضاءة داخلية خافتة و مقبس USB للأجهزة الخارجية و عناصر ألومنيوم داخلية.





و عجلات مقاس 16 بوصة و زجاج خلفي معتم و إضاءة LED و شبكة أمامية رياضية و كاميرا خلفية و مساعد صف السيارة الفعال و إطارات ران فلات.





اما عن أسعار مرسيدس C 180 في سوق السيارات المصري :

- الفئة الأولى اوتوماتيك / STANDARD 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 750,000 جنيه

- الفئة الأولى اوتوماتيك / STANDARD 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 750,000 جنيه

- الفئة الثانية اوتوماتيك / AVANTGARDE 2020 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 830,000 جنيه