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سيارات

احتفالية خاصة بوصول مرسيدس S-ClASS إلى السعودية.. صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:00 م
مرسيدس اس كلاس mercedes
مرسيدس اس كلاس mercedes s class
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اشرف عطية
احتفل وكيل سيارات مرسيدس في المملكة العربية السعودية، بوصول السيارة مرسيدس اس كلاس mercedes s class فيس ليفت رسميا لأراضي المملكة، وكانت احتفالية خاصة بهذا الحدث الذي وصفه وكيل مرسيدس السعودي بالمهم للغاية حيث يتابع عملاء مرسيدس باهتمام شديد وصول مرسيدس اس كلاس mercedes s class فيس ليفت إلي السوق السعودي.

وأعلنت أيضا شركة مرسيدس الأم الألمانية، عن اللمسات الإبداعية الجديدة التي تمت إضافتها للسيارة مما يجعلها الأفخم في فئتها بمحرك مكون من 6 سلندر بسعة 3000 سي سي تيربو وبقوة 429 حصانا مع عزم دوران أقصى 521 نيوتن متر بمساعدة هجينة تقدر بـ21 حصانا، مع عزم دوران أقصى إضافي 250 نيوتن متر، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن سعر السيارة.

وتحتوي مرسيدس اس كلاس mercedes s class فيس ليفت على 5 شاشات موزعة عبر لوحدة عداد رقمية بالكامل وشاشة لمسية 12.8 إنش للمعلومات الترفيهية و3 شاشات خلفية جميعها بتقنية OLED.

تأتي مرسيدس اس كلاس mercedes s class فيس ليفت بمصابيح امامية وجنوط جديدة وغطاء محرك أطول ومصابيح خلفية أفقية مع حجم اكبر بمقدار طفيف ، وتعتبر من أكثر السيارات إيروديناميكية بالعام أي أن الهواء يتدفق بسلاسة حول هيكلها دون مقاومة اندفاعها بالطريق.

تتميز مرسيدس اس كلاس mercedes s class فيس ليفت بعرض المعلومات على الزجاج الأمامي مع دعم تقنية الواقع المعزز للملاحة وتصميم ثلاثي الأبعاد للوحة العدادات دون الحاجة لارتداء نظارة خاصة.

وتعتبر السيارة مرسيدس اس كلاس mercedes s class جوهرة التاج  لـ بنز؛ وتجسد السيارة الخبرة الهندسية الأسطورية والمهارة الحرفية العريقة مع الابتكارات الرقمية المتطورة والجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرات المكتسبة في هندسة السيارات على مدار 135 عامًا، وقد قدمت مرسيدس هذه الفئة من الطرازات منذ حوالي 70 عامًا بطرح طراز 220 و الذي حقق مبيعات مبهرة.
احتفالية خاصة بوصول مرسيدس S-ClASS إلى السعودية.. صور
احتفالية خاصة بوصول مرسيدس S-ClASS إلى السعودية.. صور
احتفالية خاصة بوصول مرسيدس S-ClASS إلى السعودية.. صور
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احتفالية خاصة بوصول مرسيدس S-ClASS إلى السعودية.. صور

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