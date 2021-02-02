أسعار جديدة لنسخة مرسيدس GLA موديل 2021.. تعرف عليها.. صور

تواصل نجمة مرسيدس تألقها داخل الاسواق العالمية و المصرية للسيارات، بالعديد من الاصدارات المختلفة و التي تنوعت بين فئة السيدان و الهاتشباك و الرياضية متعددة الاستخدام و أيضاَ الكروس أوفر، و من بين النماذج المقدمة تأتي النسخة مرسيدس GLA موديل 2021.





ينبض قلب مرسيدس GLA موديل 2021 من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصان عند 5500 لفة/دقيقة، و بعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر عند 1.620 إلى 4000 لفة/دقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT مكون من 7 سرعات.





و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 8.7 ثانية فقط، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.7 لتر، وذلك عند قطعها مسافات تقدر بـ 100 كم، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 200 كيلومتر/ساعة.





تتمتع السيارة بالعديد من مواصفات الأمن و السلامة وعلى رأسها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، و نظام Active Distance Assist DISTRONIC الخاص بتنظيم المسافات، بالإضافة إلى نظام التحذير عند انحراف المسار، و باقة من برامج دعم الفرامل و تعزيز قدرتها، و خاصية الركن الزكي و كاميرا 360 درجة و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف.





كما تأتي مرسيدس GLA موديل 2021 بعدة تجهيزات داخلية متطورة مثل، مقود حركة مزود بأنظمة التحكم و الرفاهية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، يبلغ قياسها 10.25 بوصة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة مرسيدس GLA موديل 2021:





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل PROGRESSIVE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 835 ألف جنيه.