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سيارات

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:37 ص
مرسيدس MERCEDES CLA
مرسيدس MERCEDES CLA
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اشرف عطية
بعد رفع اسعار مرسيدس mercedes gla في السوق المصري , قررت شركة مرسيدس mercedes زيادة اسعار MERCEDES CLA بقيمة 45.000 جنيه وهو رقم كبير بالنسبة لزيادة واحدة.

مرسيدس 180 MERCEDES CLA تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي تربو، بقوة 136 حصان و 200 نيوتن متر من عزم الدوران، هذا المحرك متصل بفتيس دبل كلتش من 7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي للعجلات.

اما مرسيدس 200 MERCEDES CLA تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي تربو تربو، ولكن بقوة 163 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن متر، هذا المحرك متصل بفتيس دبل كلتش من 7 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الجر ألامامي للعجلات.

تستطيع مرسيدس 200 MERCEDES CLA الانطلاق من الثبات للوصول لسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 8.2 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 229 كيلو متر في الساعة، و تحقق متوسط استهلاك وقود 5.6 لتر لكل 100 كم.

تتسارع مرسيدس 180 MERCEDES CLA من 0 و حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 9.0 ثانية، و تصل سرعتها القصوي حتي 216 كيلو متر في الساعة،وتستهلك  مرسيدس 180 MERCEDES CLA حوالي 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر تقطعهم السيارة.

تأتي فئة CLA من مرسيدس بعدة مواصفات أمان أبرزها فرامل ركن كهربائية، شيفتات طارة، مساعد منع التصادمات، نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، مساعد صف السيارة الفعال، إطارات RUN Flat، كاميرا خلفية، مساعد تنبيه السائق من الخروج من المسار .

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA بعد الزيادة 

مرسيدس MERCEDES CLA أول فئة زادت من 755.000 جنيه الي 795.000 جنيه .

مرسيدس MERCEDES CLA ثاني فئة زادت من 835.000 جنيه الي 880.000 جنيه.
أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور
أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور
أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور
أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور
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