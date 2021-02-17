بعد تدشين صني 2021 الشكل الجديد خارج مصر.. نيسان تستعد لطرح سيارات جديدة في السوق المصري

المصري و الشركة حاليا تسعى للمشاركة في مبادرة إحلال المركبات للطاقة النظيفة في مصر وتقديم سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بخلاف سيارتها الموجودة في المبادرة بالفعل و هي السيارة نيسان صني 2020 nissan sunny.

وتستعد نيسان أيضا لطرح سيارات كهربائية في النصف الثاني من 2022 تتوفر بإمكانيات عالية مناسبة للسوق المصري من حيث الجودة والسعر خصوصا بعد توجه الدولة المصرية لتشجيع استخدام سيارات تعمل بالطاقة النظيفة حفاظا على البيئة.



وقد طرحت نيسان السيارة نيسان صني nissan sunny 2021 فيس ليفت الشكل الجديد و لكن خارج مصر بشبكة تهوية بشكل حرف V مع مصابيح أمامية جديدة مع عجلات ألومنيوم جديدة تزيد من الجانب الرياضي في السيارة مع تحديث لأبعاد السيارة نفسها بما يوفر مزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية لها. كما تتميز السيارة بباب خلفي أكبر مع مصابيح خلفية ليد ووحدات نهارية ليد.



