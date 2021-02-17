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سيارات

بعد تدشين صني 2021 الشكل الجديد خارج مصر.. نيسان تستعد لطرح سيارات جديدة في السوق المصري

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:59 م
نيسان تستعد لطرح
نيسان تستعد لطرح سيارات جديدة في السوق المصري
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اشرف عطية
تسعي شركة نيسان لطرح طرازات جديدة مناسبة لطبيعة السوق المصري في الفترة المقبلة علي أن تكون أسعارها مناسبة للمستهلك المصري و الشركة حاليا تسعى للمشاركة في مبادرة إحلال المركبات للطاقة النظيفة في مصر وتقديم سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بخلاف سيارتها الموجودة في المبادرة بالفعل و هي السيارة نيسان صني 2020 nissan sunny.

وتستعد نيسان أيضا لطرح سيارات كهربائية في النصف الثاني من 2022 تتوفر بإمكانيات عالية مناسبة للسوق المصري من حيث الجودة والسعر خصوصا بعد توجه الدولة المصرية لتشجيع استخدام سيارات تعمل بالطاقة النظيفة حفاظا على البيئة.

وقد طرحت نيسان السيارة  نيسان صني nissan sunny 2021 فيس ليفت الشكل الجديد و لكن خارج مصر بشبكة تهوية بشكل حرف V مع مصابيح أمامية جديدة مع عجلات ألومنيوم جديدة تزيد من الجانب الرياضي في السيارة مع تحديث لأبعاد السيارة نفسها بما يوفر مزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية لها. كما تتميز السيارة بباب خلفي أكبر مع مصابيح خلفية ليد ووحدات نهارية ليد.

وتأتي نيسان صني 2021 nissan sunny فيس ليفت الشكل الجديد بمحرك 1600 سي سي قوة اجمالية 118 حصان مع ناقل حركة اكس تروينك CVT ونظام مساعدة صعود المنحدرات مع نظام جر أمامي وعزم دوران 149 نيوتن متر.
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