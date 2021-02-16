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سيارات

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:00 م
نيسان تنفي التواصل
نيسان تنفي التواصل مع آبل لصنع سيارتها الكهربائية
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اشرف عطية
انتشرت مؤخرًا أخبار وتقارير تؤكد احتمالية تعاون نيسان اليابانية مع أبل، من أجل تصنيع سيارتها ذاتية القيادة، كما توقع الخبراء أن تصريحات نيسان تشير إلى ترحيب الشركة اليابانية بالتعاون مع أبل لتصنيع سيارتها الجديدة ذاتية القيادة.


ليست نيسان هي المرشح الوحيد للتعاون مع أبل خلال الفترة القادمة، حيث إن التقارير كشفت عن دخول بي إم دبليو الألمانية، ضمن المرشحين للتعاون مع أبل من أجل صنع سيارتها ذاتية القيادة.


ولذلك سُئل منذ أيام ماكوتو أوتشيدا، المدير التنفيذي لشركة نيسان، عن احتمالية التعاون مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية، مجيبًا بأن نيسان تسعى لأخذ مبادرات جديدة والتعاون مع شركات تتميز بالحرفية والخبرة، مما يفتح المجال لفرص التعاون بين الطرفين.


وصرح أشواني جوبتا، مدير عمليات نيسان، لمجلة Financial Times، مؤخرًا، بأن نيسان ليست في محادثات ثنائية حالية مع أبل حول مشروعها الجديد حول سياراتها الجديدة ولم ينف إجراء محادثات سابقة مع أبل، وهو ما أكدته مصادر مجلة Financial Times، بأن خلافات رئيسية بين نيسان وأبل أدت لتعطل المحادثات في وقت مبكر.


وفي الغالب سبب تعطل تلك المحادثات جاء بسبب خلاف حول إدارة المشروع وكيفية الترويج له، حيث ترفض أبل مشاركة الجوانب التسويقية للسيارة مع الشركة المصنعة نيسان، وما زال البحث مستمرا عن شريك جديد لأبل يقبل بفكرة التعاقد المالي لصنع موديلات الشركات الأخرى بدون مقابل تسويقي.
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