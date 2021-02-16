نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

، من أجل تصنيع سيارتها ذاتية القيادة،

كما توقع الخبراء أن تصريحات نيسان تشير إلى ترحيب الشركة اليابانية بالتعاون مع أبل لتصنيع سيارتها الجديدة ذاتية القيادة. انتشرت مؤخرًا أخبار وتقارير تؤكد احتمالية تعاون نيسان اليابانية مع أبل



ليست نيسان هي المرشح الوحيد للتعاون مع أبل خلال الفترة القادمة، حيث إن التقارير كشفت عن دخول بي إم دبليو الألمانية، ضمن المرشحين للتعاون مع أبل من أجل صنع سيارتها ذاتية القيادة.









ولذلك سُئل منذ أيام ماكوتو أوتشيدا، المدير التنفيذي لشركة نيسان ، عن احتمالية التعاون مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية، مجيبًا بأن نيسان تسعى لأخذ مبادرات جديدة والتعاون مع شركات تتميز بالحرفية والخبرة، مما يفتح المجال لفرص التعاون بين الطرفين.











وصرح أشواني جوبتا ، مدير عمليات نيسان، لمجلة Financial Times، مؤخرًا، بأن نيسان ليست في محادثات ثنائية حالية مع أبل حول مشروعها الجديد حول سياراتها الجديدة و لم ينف إجراء محادثات سابقة مع أبل، وهو ما أكدته مصادر مجلة Financial Times، بأن خلافات رئيسية بين نيسان وأبل أدت لتعطل المحادثات في وقت مبكر.









