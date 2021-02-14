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سيارات

قبل أيام من طرحها في الأسواق.. مواصفات نيسان قشقاي2021 النسخة الهجين.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:02 م
نيسان قشقاي 2021
نيسان قشقاي 2021
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أماني نوار

تستعد عملاق السيارات اليابانية  نيسان الآن للكشف عن الجيل الجديد 2021 من موديلات قشقاي الخميس القادم 18 فبراير وقدمت الشركة فيديو تشويقي كبير قبل أيام من طرح السيارة في السوق الأمريكي .

وظهرت السيارة في الفيديو التشويقي بمجموعة من المصابيح الامامية والخلفية الجديدة ،وتستمد السيارة قوتها بمحرك مع العمود الاسود A، ولأول مرة السيارة تستخدم محرك هجين، خفيف سعة 1.3 لتر على مرحلتين للطاقة - 140 حصان .

ومن المعروف أن نيسان كشفت العام الماضي في إعلان تشويقي عن سيارة قشقاي موديل 2021وازاحت الستار عن مقصورة السيارة ، والتجهيزات الترفيهية الموجودة بها مثل مقاس الشاشة 12.3 بوصة في الجزء العلوي من الكونسول الامامي ، مع وجود عدد قليل من الازرار في الشاشة

وتقدم نيسان السيارة بنظام E-Power ، لأول مرة في أوروبا في سيارات الكروس أوفر ، حيث يستخدم المحرك بنزين سعة 1.5 لتر ، ويعمل كمولد توفير الطاقة للمحرك الكهربائي، ويضخ قوة 190 حصان ، ولكن لم تكشف نيسان عن سعر السيارة أو استهلاكها للوقود خاصة النسخة التي ستصدر في الولايات المتحدة الامريكية .

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