ذاتية القيادة .. نيسان وبي إم دبليو مرشحتان لتصنيع سيارة آبل

لم تحدد شركة آبل المتخصصة في مجال صناعة الهواتف موقفها بشأن التعاون مع شركة السيارات لصنع سيارتها الجديدة بنظام ذاتية القيادة التي ستنتجها .
وعلى الرغم من اقتراب آبل من الاتفاق مع علامة كوريا الجنوبية إلا أن الشركة الأمريكية لم تصل إلى الإتفاق بشكل رسمي ، وهو ما أدي إلى توقف المفاوضات في اللحظة الأخيرة .
وأصبحت جميع التقارير تؤكد أن أصبحت نيسان اليابانية عليها الدور للدخول في المفاوضات مع آبل من أجل تصنيع سيارتها ذاتية القيادة
كما توقع الخبراء بأن تصريحات نيسان تشير إلى ترحيب الشركة اليابانية بالتعاون مع آبل لتصنيع سيارتها الجديدة ذاتية القيادة، وربما في الأيام القادمة تعقد آبل ونيسان لقاءات سرية ، وقد تكشف التقارير والمصادر عنها داخل الكيانين .
ولم تعتبر نيسان هي المرشح الوحيد للتعاون مع آبل خلال الفترة القادمة حيث أن التقارير كشفت عن دخول بي إم دبليو الألمانية، ضمن المرشحين للتعاون مع الشركة الأمريكية من أجل صنع سيارتها ذاتية القيادة ، فمن المعروف عن بي إم دبليو اهتمامها بالمحركات وصناعة المحركات وبالتالي إذا قامت بتصنيع سيارة آبل مميزة .
وعلى الرغم من اقتراب آبل من الاتفاق مع علامة كوريا الجنوبية إلا أن الشركة الأمريكية لم تصل إلى الإتفاق بشكل رسمي ، وهو ما أدي إلى توقف المفاوضات في اللحظة الأخيرة .
وأصبحت جميع التقارير تؤكد أن أصبحت نيسان اليابانية عليها الدور للدخول في المفاوضات مع آبل من أجل تصنيع سيارتها ذاتية القيادة
كما توقع الخبراء بأن تصريحات نيسان تشير إلى ترحيب الشركة اليابانية بالتعاون مع آبل لتصنيع سيارتها الجديدة ذاتية القيادة، وربما في الأيام القادمة تعقد آبل ونيسان لقاءات سرية ، وقد تكشف التقارير والمصادر عنها داخل الكيانين .
ولم تعتبر نيسان هي المرشح الوحيد للتعاون مع آبل خلال الفترة القادمة حيث أن التقارير كشفت عن دخول بي إم دبليو الألمانية، ضمن المرشحين للتعاون مع الشركة الأمريكية من أجل صنع سيارتها ذاتية القيادة ، فمن المعروف عن بي إم دبليو اهتمامها بالمحركات وصناعة المحركات وبالتالي إذا قامت بتصنيع سيارة آبل مميزة .