تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى

استقرت مؤخرا اسعار السيارة نيسان جوك موديل 2021 بعد الزيادات الخيرة التى اعلن عنها وكيل العلامة التجارية الشهر الماضى ، بمقدار 4 الف جنيه لكل فئة من الثلاث فئات الخاصة بهذا الطراز الرياضي الكروس أوفر المدمج .

وتستمد السيارة نيسان طراز جوك موديل 2021 ، بفئتها الثلاث وهم ACCENTA و TEKNA و TEKNA PERSO ، قوتها من محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

و تتسارع السيارة نيسان جوك 2021 من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية ، بينما تاتى ابعاد السيارة كالتالى ، الطول 4210 مم و العرض 1.8 متر و الارتفاع 1595 مم و طول قاعدة العجلات 2636 مم و سعة الشنطة الخلفية 422 لتر ، كما انها تعتمد على منظومة جر امامي .

اما الشكل الخارجى للسيارة نيسان جوك فياتى بمصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة Cruise Control ، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكييف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم .

اما المقصورة الداخلية للسيارة نيسان جوك 2021 فتاتى بشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، كما تتاح للفئات الاعلى خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، وعدادات رقمية مقاس 7 بوصة، ومكييف هواء أوتوماتيكي، وكراسي من الجلد ، بالاضافة الى صالون داخلي ثنائي الألوان يتسم بالأناقة والجاذبية.

وتاتى السيارة نيسان جوك موديل 2021 بالعديد من مواصفات الامان الاساسية ، مثل 6 وسائد هوائية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD ، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC ، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء .

اما عن الاسعار المستقرة منذ الشهر الماضى للسيارة نيسان جوك موديل 2021 تاتى كالتالى/ فئة Acenta موديل 2021 تاتى بسعر 352.500، اما فئة Tekna موديل 2021 تاتى بسعر 376,500 ، و فئة Tekna WLpers pack موديل 2021 تاتى بسعر 383.500