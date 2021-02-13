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سيارات

تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى

السبت 13/فبراير/2021 - 06:02 م
نيسان جوك
نيسان جوك
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كريم عاطف

استقرت مؤخرا اسعار السيارة نيسان جوك موديل 2021 بعد الزيادات الخيرة التى  اعلن عنها وكيل العلامة التجارية الشهر الماضى ، بمقدار 4 الف جنيه لكل فئة من الثلاث فئات الخاصة بهذا الطراز الرياضي الكروس أوفر المدمج .

وتستمد السيارة نيسان طراز جوك موديل 2021 ، بفئتها الثلاث وهم  ACCENTA و TEKNA و TEKNA PERSO ، قوتها من محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

و تتسارع السيارة نيسان جوك 2021 من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية ، بينما تاتى ابعاد السيارة كالتالى ، الطول 4210 مم و العرض 1.8 متر و الارتفاع 1595 مم و طول قاعدة العجلات 2636 مم و سعة الشنطة الخلفية 422 لتر ، كما انها تعتمد على منظومة جر امامي .

اما الشكل الخارجى للسيارة نيسان جوك فياتى بمصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة  Cruise Control ، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكييف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم .

اما المقصورة الداخلية للسيارة نيسان جوك 2021 فتاتى بشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، كما تتاح للفئات الاعلى خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، وعدادات رقمية مقاس 7 بوصة، ومكييف هواء أوتوماتيكي، وكراسي من الجلد ، بالاضافة الى صالون داخلي ثنائي الألوان يتسم بالأناقة والجاذبية.

وتاتى السيارة نيسان جوك موديل 2021 بالعديد من مواصفات الامان الاساسية  ، مثل 6 وسائد هوائية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD ، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية  VDC ، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء .

اما عن الاسعار المستقرة منذ الشهر الماضى للسيارة نيسان جوك موديل 2021 تاتى كالتالى/ فئة Acenta موديل 2021 تاتى بسعر 352.500، اما فئة Tekna موديل 2021 تاتى بسعر 376,500 ، و فئة Tekna WLpers pack موديل 2021 تاتى بسعر 383.500


تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى
تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى
تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى
تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى
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