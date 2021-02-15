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سيارات

تعديلات جديدة تجعل نيسان نافارا أكثر قوة| فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:32 م
نيسان نافارا نسخة
نيسان نافارا نسخة معدلة
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صبري طلبه

نشرت قناة GALERI KERETA مقطع فيديو على منصة موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، استعرضت من خلاله تعديلات خاصة بنسخة البيك أب نيسان نافارا NP300، والتي تعد واحدة من الإصدارات القوية التي طرحها الصانع الياباني المخضرم.

 

تمتعت النسخة المعدلة من نيسان نافارا NP300 بعدة ترقيات، حيث ارتفعت قوة العزم من 170 حصان إلى 220 حصان، مما تجعلها أكثر عنفا على مواجهة تحديات الطريق، بينما ترتكز السيارة على عجلات عملاقة بلغ قياسها 33 بوصة، يتوسطها جنوط معدنية سوداء ذات تصميم هندسي مميز يتخذ شكل النجمة المتشعبة.

 

احتوت السيارة على أنظمة تعليق متطورة، بمجموعة فواصل بقياس 2 بوصة، كما تتوفر بالعديد من وسائل الأمان مثل منظومة الوسائد الهوائية، وستائر الحماية الجانبية، وحزمة متطورة في أداء المكابح وأنظمة التوازن والثبات، إضافة إلى أنظمة المساعدة على تحديات الطريق وخوض الشواهق والمنحدرات.

 

بينما تمتعت الواجهة الأمامية بمصابيح هالوجين، وشبكات نافارا المعهودة والتي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما طعمت مقدمة السيارة والناحية الخلفية بإضاءة زرقاء اللون تضيف لمسة جمالية للهيكل الخارجي العملاق.


يذكر أن النسخة الجديدة من الأيقونة نافارا موديل 2021 ستأتي بمحرك ديزل سعة 2300 سي سي "تيربو" يستطيع أن ينتج قوة  188 حصان و450 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات، او ناقل أوتوماتيك سباعي السرعات.

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