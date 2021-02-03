نيسان تصدر فيديو تشويقيا جديدا لـ «فرونتير 2022» قبل تدشينها

أعلنت شركة نيسان، طرح السيارة طراز وفرونتير موديل 2022 الجديدة، غدًا الخميس 4 فبراير، والتى تعد من فئة السيارات البيك اب، بالإضافة إلى الكشف عن باثفايندر الجديدة لاحقا .

ورغم الكشف عن السيارة وفرونتير موديل 2022 الجديدة ، إلا أن ذلك لم يمنع شركة نيسان من إصدار فيديو تشويقى اخير لها ، يظهر به الشبك الأمامي الجديد، والذي يظهر بتصميم قوي، مع ظهور كلمة فرونتير على طول الجزء العلوي من الشبك، وستكون الواجهة الأمامية الجديدة مميزة .

وتظهر واجهة البيك أب الجديدة وفرونتير موديل 2022 فى الفيديو التشويقى ، شبيها للصور المسربة للواجهة الأمامية للسيارة نافارا في نوفمبر الماضي

واكدت شركة نيسان في السابق أن فرونتير ستستمد قوتها من محرك V6 سعة 3.8 لتر والذي تم طرحه في فرونتير 2020، والذي يولد قوة 310 حصان و381 نيوتن.متر من عزم الدوران، بالاضافة الى اقتران هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات لجعله أكثر كفاءة، ما يجعلها منافسًا شرسًا في هذا القطاع، حيث تستمد شيفروليه كولورادو قوتها من محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 308 حصان و373 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين تحصل رينجر على قوتها من محرك إيكوبوست سعة 2.3 لتر بقوة 270 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران.