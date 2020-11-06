AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
نيسان نافارا
نيسان نافارا
Advertisements
عزة عاطف
تستعد شركة نيسان لتقديم جيل جديد بالكامل من شاحنتها الخفيفة نافارا في غضون سنتين إلى 3 سنوات، بعدد من الميزات والإضافات القياسية التي تجعلها أكثر قوة أمام منافساتها.

حصلت الواجهة الخلفية لشاحنة نافارا المعدلة على مصابيح جديدة وفقًا للصور، فقد ركّزت نيسان في تحسيناتها الخارجية على الواجهة الأمامية، والتي تمثلت في مصابيح بتقنية LED وغطاء أمامي مموّج وشبك تهوية بخطوط جديدة وكذلك مصد حديث.

رفعت نيسان مستوى أنظمة السلامة والتي ظهرت فيما يلي:
- رادار في الأمام يعمل على تنبيه السائق وكبح المركبة تلقائيًا عند رصد تصادم وشيك.
- 4 كاميرات لتوفير رؤية محيطية واسعة.
-أنظمة مثل التنبيه عند الخروج عن المسار والمساعدة في البقاء بالمسار.
-نظام رصد المركبات في الزوايا اللامرئية ونظام التنبيه من حركة السير المُتقاطعة عند الرجوع للخلف. 
-محور خلفي قوي يتحمل أوزانًا إضافية في الصندوق (1.2 طن) الذي زاد حجمه بشكل بسيط وأصبح من السهل الوصول إليه عبر عتبة صغيرة مُثبّتة بالمصد الخلفي.

بعض السيارات الظاهرة بالصور مُجهّزة بأنبوب تنفّس مُرتفع يمنح القدرة على خوض الممرات المائية العميقة ولكنه ليس تجهيزًا قياسيًا على جميع نُسخ نافارا.

كما أبقت نافارا على نظام الدفع الحالي، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.3 ليتر العامل بالديزل، والمزود بضاغط توربيني يولد قوة 188 حصانًا وعزم دوران 450 نيوتن/متر، وناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 7 سرعات.

وتميزت نافارا PRO-4X بباقة تعديلات خارجية تجعلها أنسب للباحثين عن الشكل الرياضي؛ لمسات بالأحمر على لوح الحماية الأمامي السُفلي وعلى أقواس العجلات، وعلى شارة نيسان في المقدمة، ومرايا جانبية مطلية بالأسود اللامع، وشبكة على السقف وعتبات أسفل الأبواب وعجلات بتصميم مُختلف قياس 17 بوصة. 

لم تهتم نيسان بـ تطوير لوحة القيادة بشكل كبير، رغم فاكتفت بمقود جديد وتحديث للنظام المعلوماتي الترفيهي، كما أن التحديث الأخير جاء على نظام التوجيه، حيث يرتبط المقود الجديد بنظام يُقلل الاهتزاز والأصوات الواصلة للمقصورة، كما يُسهّل المناورة على السرعات المُنخفضة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2021 في السوق المصرية.. صور

جاجوار تكشف عن موديلها الجديد f-pace 2021 بتحديثات كثيرة..صور

شاهد.. وحش مرسيدس القادم G550 4x4 موديل 2021

رسميا نيسان تطرح نافارا 2021 nissan navara .. صور

نيسان تعتزم طرح جي تي آر 2023 nissan gtr بمحرك هايبرد .. صور

نيسان تصدر جي تي آر 2023 بصور تخيلية .. صور

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة المرورية في طرق القاهرة اليوم الجمعة

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 6-11-2020

لأقل من ألفي صوت.. بايدن يقلص الفارق مع ترامب في جورجيا

فيديو جراف.. السعودية تلغي نظام "الكفيل" وتستبدله بـ نظام جديد

بايدن يغرد على تويتر: سنفوز في الانتخابات

AdvertisementS

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

دولة عربية تغرق في الظلام لهذا السبب

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

فضل إنجاب البنات في الإسلام

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

أحمد داوود يكشف حقيقة إصابته هو وزوجته علا رشدي بكورونا

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد: الملعب يفصل بيني وبينك

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

منعرفش مين هيمشي .. شوبير: سيرينو وافق على الانضمام للأهلي

اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور

نفس مرض مؤمن زكريا.. حسن شاب أسواني يناشد وزيرة الصحة بعد إصابته بعجز كلي .. فيديو

يسبب فقدان السمع .. طبيب يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور