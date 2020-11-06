أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها





حصلت الواجهة الخلفية لشاحنة نافارا المعدلة على مصابيح جديدة وفقًا للصور، فقد ركّزت نيسان في تحسيناتها الخارجية على الواجهة الأمامية، والتي تمثلت في مصابيح بتقنية LED وغطاء أمامي مموّج وشبك تهوية بخطوط جديدة وكذلك مصد حديث.





رفعت نيسان مستوى أنظمة السلامة والتي ظهرت فيما يلي:

- رادار في الأمام يعمل على تنبيه السائق وكبح المركبة تلقائيًا عند رصد تصادم وشيك.

- 4 كاميرات لتوفير رؤية محيطية واسعة.

-أنظمة مثل التنبيه عند الخروج عن المسار والمساعدة في البقاء بالمسار.

-نظام رصد المركبات في الزوايا اللامرئية ونظام التنبيه من حركة السير المُتقاطعة عند الرجوع للخلف.

-محور خلفي قوي يتحمل أوزانًا إضافية في الصندوق (1.2 طن) الذي زاد حجمه بشكل بسيط وأصبح من السهل الوصول إليه عبر عتبة صغيرة مُثبّتة بالمصد الخلفي.





بعض السيارات الظاهرة بالصور مُجهّزة بأنبوب تنفّس مُرتفع يمنح القدرة على خوض الممرات المائية العميقة ولكنه ليس تجهيزًا قياسيًا على جميع نُسخ نافارا.





كما أبقت نافارا على نظام الدفع الحالي، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.3 ليتر العامل بالديزل، والمزود بضاغط توربيني يولد قوة 188 حصانًا وعزم دوران 450 نيوتن/متر، وناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 7 سرعات.





وتميزت نافارا PRO-4X بباقة تعديلات خارجية تجعلها أنسب للباحثين عن الشكل الرياضي؛ لمسات بالأحمر على لوح الحماية الأمامي السُفلي وعلى أقواس العجلات، وعلى شارة نيسان في المقدمة، ومرايا جانبية مطلية بالأسود اللامع، وشبكة على السقف وعتبات أسفل الأبواب وعجلات بتصميم مُختلف قياس 17 بوصة.





لم تهتم نيسان بـ تطوير لوحة القيادة بشكل كبير، رغم فاكتفت بمقود جديد وتحديث للنظام المعلوماتي الترفيهي، كما أن التحديث الأخير جاء على نظام التوجيه، حيث يرتبط المقود الجديد بنظام يُقلل الاهتزاز والأصوات الواصلة للمقصورة، كما يُسهّل المناورة على السرعات المُنخفضة.