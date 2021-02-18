لبنان.. تطور مفاجئ في قضية انفجار مرفأ بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، أصدرت قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقل ملف تفجير مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.





وأصدر القاضي فادي صوان قاضي التحقيقات في تفجيرات مرفأ بيروت أمس قرارا عاجلا بتوقيف الوزير السابق يوسف فنيانوس بتهمة الإهمال والتسبب بانفجار مرفأ بيروت حسب قناة الجديد اللبنانية .





وبدوره غرّد فنيانوس عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا : "تلقيت اتصالًا هاتفيًا الساعة ٧،٢١ مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غدًا صباحًا للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان.





وأضاف : وبما ان التبليغ أتى مخالفًا أصول المحاكمات الجزائية أعتذر عن عدم حضور جلسة الغد".





وشهد الرابع من أغسطس الماضي انفجارا عنيفا في مرفأ بيروت أودي بحياة العشرات من اللبنانيين وغيرهم من الجنسيات الاخري بالإضافة الي آلاف المفقودين والمصابين داخل العاصمة اللبنانية بيروت.