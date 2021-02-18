ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبنان.. تطور مفاجئ في قضية انفجار مرفأ بيروت

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:17 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
Advertisements
أحمد محرم
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، أصدرت قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقل ملف تفجير مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

وأصدر القاضي فادي صوان قاضي التحقيقات في تفجيرات مرفأ بيروت أمس قرارا عاجلا بتوقيف الوزير السابق يوسف فنيانوس بتهمة الإهمال والتسبب بانفجار مرفأ بيروت حسب قناة الجديد اللبنانية .

وبدوره غرّد فنيانوس عبر موقع التدوينات القصيرة  "تويتر" قائلا : "تلقيت اتصالًا هاتفيًا الساعة ٧،٢١ مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غدًا صباحًا  للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان.

وأضاف : وبما ان التبليغ أتى مخالفًا أصول المحاكمات الجزائية أعتذر عن عدم حضور جلسة الغد".

وشهد الرابع من أغسطس الماضي انفجارا عنيفا في مرفأ بيروت أودي بحياة العشرات من اللبنانيين وغيرهم من الجنسيات الاخري بالإضافة الي آلاف المفقودين والمصابين داخل العاصمة اللبنانية بيروت. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لبنان.. تحديد موعد جلسة استجواب حسان دياب في قضية مرفأ بيروت

بعد رفضه المثول.. قرار عاجل من قاضي التحقيقات بشأن دياب في قضية تفجير مرفأ بيروت

أول تحرك من محكمة التمييز لنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من القاضي صوان

بعد اعتذار قاضي التحقيقات.. تطور جديد في ملف تفجيرات مرفأ بيروت

لبنان.. قرار عاجل من قاضي التحقيقات بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

محمد رمضان يشارك جمهوره صورة من طائرته الخاصة

على نفقتهم.. الكويت تصدر قرارا جديدا بشأن القادمين من الدول المحظورة

قرار جديد من موسيماني قبل سفر الأهلي لتنزانيا

هل ينخفض سعر البنزين والغاز بعد طرح أول مزايدة عالمية.. برلماني يجيب

الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 30%

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تؤكد: نصف المعافين من فيروس كورونا أصيبوا بهذا المرض

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام

رسميا.. طرح مرسيدس سي كلاس الجديدة ونيسان قشقاي بعد أيام | صور