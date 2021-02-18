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أخبار العالم

40 غارة.. طائرات روسية تستهدف معاقل تنظيم داعش في سوريا

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:05 م
طائرات روسية تستهدف
طائرات روسية تستهدف معاقل تنظيم داعش في سوريا
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قسم الخارجي
عادت الطائرات الحربية الروسية إلى أجواء البادية السورية، بعد غيابها لأكثر من 48 ساعة، حيث عمدت 6 طائرات إلى شن أكثر من 40 غارة جوية منذ صباح اليوم الخميس مستهدفة مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور ومثلث حلب-حماة-الرقة؛ حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها عناصر التنظيم على محيط مزارعين علي جنوب مدينة الميادين، بريف دير الزور الشرقي، حيث سقطت القذائف عند مواقع للميليشيات المحلية الموالية للحرس الثوري الإيراني، ما أدى لسقوط جرحى في صفوفهم.

وكان المرصد السوري رصد أمس، اشتباكات عنيفة بالقرب من مدينة السخنة في بادية حمص، إثر كمين نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على آليات تابعة لقوات النظام والميليشيات التابعة لها، كانت تسير على طريق دمشق-دير الزور.

ووفقًا للمصادر، فإن قوات النظام سارعت لاستدعاء مؤازرات إلى موقع الاشتباكات، لتجبر عناصر التنظيم على الانسحاب بعد أن تمكن الأخير من قتل 4 عناصر وإصابة آخرين من قوات النظام وميليشياتها. 

وجاء نشاط  التنظيم الإرهابي في ظل غياب تام للطائرات الحربية الروسية لأكثر من 48 ساعة عن قصف البادية، بينما نفذت طائرات مروحية وحربية تابعة للجيش السوري نحو 10 ضربات جوية في الـ48 ساعة الفائتة.
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