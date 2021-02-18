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محافظات

محافظة بني سويف تكشف حقيقة انهيار مبنى تضامن ببا

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:21 م
محافظة بني سويف يكشف
محافظة بني سويف يكشف حقيقة انهيار مبنى تضامن ببا
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محمد عبدالحليم
أوضحت محافظة بني سويف حيال ما تم نشره على بعض صفحات التواصل من تعرض مبنى التضامن الاجتماعي بشارع التحرير – مركز ببا لانهيار جزئي  وإصابة أحد المواطنين .

وأفادت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ، بأنه فور الإخطار بما تم نشره انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والتضامن إلى الموقع وبالمعاينة على الطبيعة ومراجعة المبنى ، تبين أنه لا صحة بتاتا لما تم تداوله. 

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وضمت اللجنة التي عاينت المبنى كل من : وليد كامل نائب رئيس المدينة ، والمهندس على عبد الخالق مدير التنظيم بالوحدة ، ومحمد حمدي فني تنظيم ، وأحمد نعمان مجير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز ومدينة ببا. 

وحذرت المحافظة من تداول أخبار غير صحيحة وغير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي قد يحدث بلبلة لدى الرأي العام، ويثير الشائعات غير المحمودة ، مؤكدة على أنه سيتم مواجهة ذلك بالقانون ، وعدم التهاون في مثل تلك الأعمال ، التي يجب على على المواطنين الحذر منها ، والتأكد من كل ما يتم تداوله ونشره من خلال المصادر الرسمية.
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