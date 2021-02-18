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التضامن: 97% نسبة إنجاز المشروعات بمبادرة حياة كريمة

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:45 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج الرئاسي حياة كريمة تم إطلاقه منذ عام 2019 من أجل توفير حياة كريمة للقرى المصرية والأسر، مشيرة إلى أن المبادرة شملت في بدايتها 143 قرية في 11 محافظة.

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن المبادرة كانت تضم 3 وزارات هي التنمية المحلية والتخطيط والتضامن، والأعمال في القرى بدأت بتطوير البنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى ترميم المنازل وتوصيل وصلات المياة والأسقف.

وأردفت: يشارك في المبادرة 32 جمعية أهلية، وكان يتم التنفيذ من خلالهم، واستطعنا الانتهاء من 97% من القرى المستهدفة.

وفيما يخص قاعدة البيانات التي تعتمد عليها الوزارة، أوضحت أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات للأسر الفقيرة والقريبة للفقر، والقاعدة تضم 8.5 مليون أسرة فقيرة، أي 35% من الأسر المصرية، والبيانات الخاصة بالأسرة سواء الأطفال أو العمل وغيره.



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