شوط أول .. الأهلي يتقدم علي الزمالك 15-14 بقمة الدوري لكرة اليد

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي علي منافسه الزمالك بنتيجة 15-14 والمقامة حاليا علي الصالة المغطاة لهيئة استاد القاهرة فى الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين .









ويأمل المارد الأحمر فى الفوز بمباراة اليوم من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري ، حيث يقع الأهلى فى المركز الأول برصيد 12 نقطة محتلا بها المركز الأول بفارق نقطتين عن سبورتنج الوصيف والزمالك الذى يحتل المركز الثالث بــ 10 نقاط أيضا .









و يدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد سقوطه الأخير أمام سبورتنج بالدوري ، ويسعى الزمالك للفوز بمباراة اليوم من أجل العودة بقوة للمنافسة على لقب المسابقة .









ويمتلك الفريقان الأهلى والزمالك أيضا كتيبة من ألمع النجوم القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت فى المباراة ، فالزمالك يمتلك أحمد الأحمر أسطورة اللعبة فى مصر ويحيي الدرع ودونجل وغيرهم من اللاعبين أما الأهلى فيمتلك محمد الطيار أحد أهم حراس اللعبة فى العالم وأيضا إسلام حسن صانع الألعاب المميز وغيرهم من اللاعبين .



