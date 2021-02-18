بتكلفة 55 مليون جنيه.. بروتوكول لاستكمال تطوير المناطق العشوائية في بلقاس

وقع اليوم الخميس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بروتوكول تعاون مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بروتوكول لاستكمال التطوير لبعض المناطق العشوائية بمركز ومدينة بلقاس. أيمن





تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير للعشوائيات المشار اليها ببلقاس تبلغ 55 مليون جنيه وتشمل الأعمال تطوير تطوير 3 مناطق غير مخططة وهى منطقة أبو عطية حيث يتم الرصف وتركيب انترلوك وخدمات كهرباء وتركيب حنفيات حريق، ومنطقة المريسى للارتقاء بخدمات مياه الشرب والكهرباء وتركيب انترلوك، كما تشمل منطقة جاد امارة وتتضمن ايضا تركيب انترلوك وخدمات مياة شرب وكهرباء وتركيب حنفيات حريق.





جدير بالذكر أنه يتم حاليا تطوير 3 مناطق عشوائية أخرى بنطاق محافظة الدقهلية بتكلفة تبلغ 269 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات، وتضم منطقة سندوب بالمنصورة بتكلفة 116 مليون جنيه، ومنطقة سوق ستوته بين " ش محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم الثانوية " بتكلفة 143 مليون جنيه، ومنطقة وسط المدينه ببلقاس بتكلفة 10 ملايين جنيه.



وحضر توقيع البروتوكول اليوم لاستكمال التطوير للمناطق العشوائية بنطاق مركز ومدينة بلقاس المهندسة نهاد البلتاجى مدير عام ادارة تطوير العشوائيات بديوان عام محافظة الدقهلية.