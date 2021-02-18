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أخبار العالم

تعرف على أول سفير إماراتي لدى إسرائيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:30 م
سفير الإمارات لدي
سفير الإمارات لدي إسرائيل
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محمود نوفل
أصدرت دولة الإمارات العربية قرارا بتعيين أول سفير لها في إسرائيل وهو محمد محمود آل خاجة. 

ونرصد خلال السطور القادمة السيرة الذاتية لأول سفير إماراتي في التاريخ لدى دولة إسرائيل. 

حصل آل خاجة  على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة "نورث إيستيرن" الأمريكية ودرجة الماجستير في إدارة الطاقة من جامعة "فيينا" 

كما نال الدبلوماسي الإماراتي الذي لديه 4 من الأبناء  درجة الماجستير في إدارة الطاقة من جامعة "فيينا" النمساوية. 

ويعد سفير الإمارات لدي تل أبيب من الدبلوماسيين البارزين في الخارجية الإماراتية حيث ‏شغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية منذ عام 2010. 

ويشغل الدبلوماسي الإماراتي حاليا عضوية مجلس الشئون السياسية وعضوية  لجنة الدبلوماسية ورئيس لجنة الميزانية. 

ويمارس "آل خاجة" نشاطًا أكاديميًا فهو عضو أيضًا في مجلس أمناء جامعة "السوربون" في العاصمة الإماراتية أبوظبي منذ عام 2018.
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