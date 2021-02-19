برلماني: عودة الرحلات مع روسيا بوادر انتعاش السياحة من جديد

قال النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات التي شهدت حالة من الركود وذلك بسبب قلة حركة السائحين الوافدين نتيجة جائحة كورونا العالمية مما أدي إلي إنخفاض الإيرادات المالية وإتجاه عدد من المنشأت السياحية لتسريح العمالة.





أكد " أبو الحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار إستئناف الرحلات المباشرة بين مصر وروسيا بأواخر مارس المقبل، يعد جرعة إنعاش للعاملين بالسياحة، فنحن نتمني عودة النشاط السياحي بمعدله الطبيعي بالقريب العاجل وذلك من أجل تخفيف الأعباء المادية التي تلاحق القائمين عليه سواء ملاك أو عمال .





وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة رفع رواتب العاملين بالمنشأت السياحية، معقبا " دول من الفئات المظلومة وطالما المنشأة بتكسب إيه اللي مانع إنها تزود دخلهم"،لافتا إلي أن لجنة السياحة تضع مشكلة تسريح العاملين بهذا القطاع علي رأس أولوياتها.









وتابع النائب، عودة جديدة ومبشرة للطيران الروسي لشرم الشيخ والغردقة بعد توقف إستمر لحوالي 5 سنوات وذلك لأن السائحين الروسيين يفضلون مصر ضمن المقاصد السياحية بالعالم.













وافقت سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ4 رحلات اسبوعية ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين الى الغردقة، ورحلتين الى شرم الشيخ، بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة الى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 اكتوبر 2015 .

















وصرح الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، بأن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة ، لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية الي شرم الشيخ والغردقة ، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، مؤكدا أن المطارات المصرية تضاهى نظيرتها العالمية من حيث الامن والسلامة الجوية ، ووجود احدث اجهزة التفتيش في انهاء اجراءات سفر ووصول الركاب .

















وأشار نوير الى أن وفدا روسيا مكونا من ١٧ فردا من مفتشي الامن بوزارة النقل الروسية، قام مؤخرا بجولة تفتيشية ، استغرقت 7 ايام على مطارى شرم الشيخ والغردقة ، وأشادوا بالاجراءات الامنية المتبعة بالمطارين.

















وكانت السلطات الروسية أعادت رحلات مصر للطيران وايرفلوت العام الماضى ، بشرط عدم توجه الركاب الروس الى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران والتوجه بريا فقط.



























