بطلة رياضة عالمية تغادر المؤتمر الصحفي باكية.. اعرف القصة

غادرت اللاعبة سيرينا ويليامز مؤتمرها الصحفي المنعقد في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وهي تبكي، وذلك بعد هزيمتها في نصف النهائي أمام نعومي أوساكا.









ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، شهدت اللاعبة الأمريكية آخر محاولة لها للفوز باللقب 24 الذي يعد رقمًا قياسيًا في البطولات الـ 4 الكبرى، فيما خرجت من البطولة الحالية بعد فوز أوساكا عليها.









وخرجت سيرينا من الملعب وهي مسرعة ووضعت يدها فوق قلبها، مما أدى للعديد من الاسئلة من قبل جمهورها عن مستقبل اللاعبة صاحبة الـ 39 عاما.









وخلال سؤالها في المؤتمر الصحفي أجابت: "لا أعرف.. إذا قررت الاعتزال لن أخبر أحدا"، وبدأت في البكاء عدما وجه لها أحد الصحفيين سؤالا عن الاخطاء البسيطة التي ارتكبتها في المباراة وأدت إلى فوز أوساكا.









وقالت بصوت حزين: "لا أعرف.. لقد انتهت المباراة"، وغادرت المؤتمر، وبعد ذلك نشرت منشورا عبر حسابها على إنستجرام بعد وقت قصير من المباراة، وكتبت: "لم أشهد اليوم نتيجة مثالية أو أداءً مثاليًا.. ولكن ما حدث يشرفني جدًا أن أكون قادرة على اللعب أمامكم جميعًا".









وتابعت: "دعمكم ، تحياتكم ، كنت أتمنى فقط أن أكون أفضل من أجلكم اليوم.. أنا مدينة للأبد وممتنة لكل واحد منكم"، وجاءت الخسارة على عكس توقعات سيرينا عند العودة بعد إجازة الامومة التي بدأتها في عام 2018.









ويذكر أن سيرينا حاصلة على 23 لقبا مما يجعلها اللاعبة الأولى التي تحصل على هذا العدد من الألقاب بشكل احترافي، ومنذ عودتها، وصلت ويليامز إلى 4 نهائيات في البطولات الأربع الكبرى لكنها خسرتها جميعًا ، بما في ذلك أمام أوساكا في بطولة أمريكا المفتوحة 2018.