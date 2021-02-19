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رياضة

نتائج جميع مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أقيم مساء أمس الخميس 15 مباراة من منافسات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، حيث شهد مباريات قوية أهمها لقاء ميلان ومباراة توتنهام.

تعادل فريق أرسنال الإنجليزي بهدف لمثله أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي، ضمن ذهاب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي.


كما حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا كبيرا على حساب نظيره وولفسبيرجر، بنتيجة 4-1 في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، على ملعب "بوشكاش آرينا".

وحقق فريق أولمبياكوس اليوناني فوزا مهما على ضيفه إيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي أقيمت على ملعب "كارايسكاكيس" في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

كما نجح فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي في تحقيق فوز مهم على ريال سوسيداد بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاءت النتائج كاملة كالآتي.
نتائج جميع مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي
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