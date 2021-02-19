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سيارات

بيجو تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة E-Rifter

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:00 ص
بيجو E-Rifter
بيجو E-Rifter
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أماني نوار
كشفت عملاق السيارات الفرنسية بيجو عن سياراتها الجديدة الكهربائية E-Rifter الجديدة، والتي تعتمد على محرك كهربائي بقوة 136 حصان ، 260 نيوتن متر لعزم الدوران


وسنجد أن تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم 7س في غضون 11.2 ثانية ، ولكن تصل سرعتها القصوى إلى 135 كلم /س ، ونظام السيارة يستند على البطارية ليثيون أيون سعة 50 كيلو وات ساعة .
    
وقالت بيجو أن السيارة تتسع إلى 1050 لتر في حقيبتها ، وتتمتع أيضا بجنوط قياش 16 بوصة ، ومن المحتمل أن يتوفر للسيارة باقة التجهيزات الأختيارية مثل جنوط 17 بوصة من الألومنيوم ، وقمر رقمية جديدة مع شاشة قياس 10 بوصة .

سنجد أن السيارة تعتمد على باقة من الانظمة المساعدة مثل مساعد الجر ، وبدء السيارة ، ونظام الرجوع للخلف ، ومساعد الحفاظ على حارة السيارة ، وكشف الزاوية الميتة ، بالإضافة إلى الحفاظ على مسافة الأمان

كما تتوفر السيارة الجديدة ببعض خطوط التجهيزات مثل Active Pack و Allure و Allure Pack و GT. ، ولكن حتى الآن لم تكشف بيجو عن ميعاد طرح السيارة في الأسواق أو أسعارها

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