فاكهة غير متوقعة تنسف الوزن الزائد وتقوي عضلة القلب.. سعرها رخيص

يعد الموز من أرخص الفواكه المتوفرة فى مختلف أنحاء العالم بسهولة وفى نفس الوقت يمتلك فوائد عديدة تمنكه من حماية الإنسان من أمراض عديدة.

ووفقا لما جاء فى موقع “draxe ” نعرض لكم أهم فوائد تناول الموز للجسم والصحة.

فقدان الوزن



الموز منخفض السعرات الحرارية، ولكنه غني بالألياف الغذائية، وهي عنصر غذائي مهم يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ووجدت بعض الدراسات أن تناول كميات أكبر من الفواكه الغنية بالألياف قد يرتبط بزيادة فقدان الوزن مع مرور الوقت.

كما أن الموز غني بالألياف والماء لذلك يُشعرك بالشبع ويمنعك من تناول الوجبات الخفيفة المصنعة بين الوجبات و هذا يجعله خيارًا مثاليًا لإشباع رغبتك في تناول الحلويات دون أن يؤثر ذلك على جهودك في إنقاص الوزن.

يحسن وظائف الكلى

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي دقيق يلعب دورًا محوريًا في جميع جوانب الصحة تقريبًا، وخاصةً وظائف الكلى حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن الموز يساعد في الحفاظ على وظائف الكلى بل وقد يقي من أمراضها.

أظهرت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الدولية للسرطان أن تناول كمية أكبر من الموز شهريًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية.

تنبيه: تجدر الإشارة إلى أن بعض حالات الكلى ينضح بتقليل تناول البوتاسيوم عن طريق الحد من تناول الفواكه مثل المو إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو لديك مستويات عالية من البوتاسيوم، فاستشر طبيبك أو أخصائي التغذية قبل زيادة تناولك للفواكه والخضراوات الغنية بالبوتاسيوم ، مثل الموز.

يحسن صحة القلب



تحتوي فاكهة الموز على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة قلبك وقوته، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم.

يساعد البوتاسيوم، على وجه الخصوص، على تنظيم ضغط الدم لمنع الإجهاد الزائد على عضلة القلب ولا يقتصر الأمر على أن تناول كميات أكبر من البوتاسيوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بل يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية.

يحتوي الموز على كمية وفيرة من المغنيسيوم الذي يشارك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي، وهو ضروري لصحة القلب قد يرتبط نقص المغنيسيوم بأمراض مزمنة خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.