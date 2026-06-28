وزير الخارجية البولندي: مستعدون لخوض مواجهة عسكرية مع روسيا

أفاد رادوسلاف سيكورسكي، وزير الخارجية البولندي أن بلاده مستعدة لخوض مواجهة عسكرية مع روسيا، وقال إن وارسو "ستتصرف كما فعلت دائما في حال النزاع مع روسيا".

وصرح سيكورسكي: "سنفعل ما فعلناه دائمًا"، مضيفًا أن بولندا تنفق على الدفاع من إجمالي الناتج المحلي أكثر مما تنفقه الولايات المتحدة، و ذلك خلال في مقابلة مع شبكة CBS News.

و في وقت سابق، أعرب الرئيس البولندي كارول نافروتسكي عن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات للحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين باستمرار أن روسيا لا تنوي مهاجمة "الناتو" وأن السياسيين الغربيين يروجون "للتهديد الروسي المختلق" لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية في بلدانهم.