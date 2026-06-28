قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت

أدانت قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، الأحد، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع البحرين والكويت ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.